Στο φετινό Time 100 Gala στη Νέα Υόρκη, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στο κόκκινο χαλί, που είχε λαμπερές εμφανίσεις αλλά τελικά ένα ζευγάρι εκτός red carpet τράβηξε όλα τα φλας.

Ο David Beckham και η Victoria Beckham έκαναν τη δική τους, πιο low-key αλλά εξίσου εντυπωσιακή εμφάνιση, επιλέγοντας να αποφύγουν το red carpet και να φωτογραφηθούν εκτός venue, στο δρόμο.

Όμως, αυτή η «απουσία» τους από το επίσημο σκηνικό ήταν που έκανε το στιλ τους να ξεχωρίσει ακόμα περισσότερο. Με effortless κομψότητα και signature αισθητική, απέδειξαν ότι δεν χρειάζεσαι πάντα το κόκκινο χαλί για να κλέψεις τις εντυπώσεις.

Η Victoria επέλεξε ένα maxi satin φόρεμα από τη δική της συλλογή, σε μια minimal γραμμή που αναδείκνυε τη σιλουέτα της με απόλυτη κομψότητα. Το look ολοκλήρωσε με berry mules, προσθέτοντας μια διακριτική πινελιά χρώματος που έκανε τη διαφορά χωρίς υπερβολές.

Από την άλλη, ο David κινήθηκε σε κλασικούς αλλά πάντα επιτυχημένους τόνους, με ένα άψογα ραμμένο tuxedo που απέπνεε διαχρονική φινέτσα. Τα statement γυαλιά ηλίου του έδωσαν μια σύγχρονη, cool διάσταση στο σύνολο, ισορροπώντας τέλεια ανάμεσα στο formal και το relaxed.

Το ζευγάρι απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι διαθέτει όχι μόνο μοναδικό στιλ αλλά και αδιανόητη λάμψη που τραβάει πάντα όλα τα βλέμματα πάνω τους.

