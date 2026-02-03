Η σχέση του Brooklyn Beckham με τους γονείς του, David και Victoria Beckham βρίσκεται σε σοβαρή κρίση, αφού, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών εναντίον του γιου του. Αφορμή αποτελούν οι δημόσιες αναρτήσεις του Brooklyn στα social media, μέσα από τις οποίες τους κατηγορεί για υπερβολικό έλεγχο στη ζωή του και για παρεμβάσεις στο γάμο του με τη Nicola Peltz.

Ο David και η Victoria Beckham έχουν ως βασική προτεραιότητα τη διαφύλαξη της δημόσιας εικόνας και του brand τους. Σύμφωνα με πηγή περιοδικού, το ζευγάρι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με συμβούλους, αναζητώντας τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί την κρίση.

«Ο David και η Victoria είναι κλεισμένοι σε συναντήσεις με συμβούλους από τη στιγμή που συνέβη αυτό, σταθμίζοντας όλες τις επιλογές για το πώς θα απαντήσουν και πώς θα διαχειριστούν την οικογενειακή εικόνα από εδώ και στο εξής», ανέφερε χαρακτηριστικά το ίδιο πρόσωπο.

Η ίδια πηγή σημειώνει ότι, σε αυτή τη φάση, επικρατεί έντονος προβληματισμός. «Ένα μεγάλο μέρος τους θέλει να το αφήσει να ξεθυμάνει και να αποφύγει να τροφοδοτήσει τη φημολογία. Όμως, αν ο Brooklyn και η Nicola προχωρήσουν σε μια πλήρη δημόσια εξομολόγηση ή σε πιο επιθετικές δημόσιες επιθέσεις, τότε η αυξανόμενη άποψη είναι ότι δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να επιστρατεύσουν δικηγόρους».

Παράλληλα, τονίζεται ότι η σκέψη μιας τέτοιας εξέλιξης είναι εξαιρετικά επώδυνη για όλους τους εμπλεκόμενους. «Η ιδέα να κινηθούν νομικά εναντίον του ίδιου τους του γιου είναι πέρα για πέρα καταστροφική και όλη η κατάσταση είναι πολύ οδυνηρή για όλους. Δεν θέλουν πόλεμο με τον ίδιο τους τον γιο, αυτό είναι πραγματικά σπαρακτικό», αναφέρεται.

Ωστόσο, το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι τελευταίες κινήσεις του Brooklyn έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία. «Ο Brooklyn έχει ξεπεράσει τα όρια σε τόσο φρικτό και ασυγχώρητο βαθμό, που ο David και η Victoria έχουν ενημερωθεί ότι θα μπορούσαν να έχουν τουλάχιστον υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμησης», σημειώνεται, με την πηγή να καταλήγει: «Υπάρχει έντονη πίεση να αρχίσουν να διερευνούν σοβαρά τις νομικές επιλογές τους».

