Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιήθηκε η έναρξη της εκπομπής “Νωρίς – Νωρίς” την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026. Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης εμφανίστηκαν φανερά επηρεασμένοι από τη δυσάρεστη είδηση της ημέρας, αναφερόμενοι στο πολύνεκρο δυστύχημα που συγκλόνισε τα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε γνωστή μπισκοτοβιομηχανία της περιοχής.

«Καλημέρα. Κοίτα, νομίζω ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο στη χώρα, δεν γίνεται να μη σε επηρεάσει, να μην το σχολιάσεις, βασικά να μη σε επηρεάσει μέσα σου. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που συνέβη. Χάθηκαν πέντε άνθρωποι, πέντε κορίτσια, πέντε γυναίκες», ανέφερε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη.

«Πέντε συνάνθρωποί μας, στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα. Τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους, στους οικείους τους. Εν ώρα εργασίας έγινε αυτή η έκρηξη, δεν ξέρουμε ακόμα πώς και γιατί. Έχουνε και τραυματίες», συμπλήρωσε από την πλευρά του ο Κρατερός Κατσούλης.

«Να ευχηθούμε οι άνθρωποι να γίνουν γρήγορα καλά για να γυρίσουν στα σπίτια τους, γιατί δεν έχουμε λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας, προς το παρόν τουλάχιστον. Αυτές οι μέρες είναι περίεργες», κατέληξε η Μαρία Ηλιάκη.

