Tρία είναι τα σιγουράκια κάθε καλοκαίρι στη Μύκονο: ο αέρας, ο Πέτρος ο πελεκάνος και οι DSquared2!

Το πασίγνωστο δίδυμο της μόδας Dean και Dan Caten ήρθε και φέτος στο νησί, δίνοντας βροντερό «παρών» στις παραλίες και στα σοκάκια. Η κάμερα του Mykonos Live TV τους κατέγραψε στο Nammos, το διάσημο beach bar restaurant της Ψαρρούς, όπου έκαναν τις βουτιές τους στα καταγάλανα νερά και τράβηξαν την προσοχή με την αστείρευτη ενέργεια και το μπρίο τους.

Τα δίδυμα αδέλφια με ιταλικές ρίζες έχουν καθιερώσει τη Μύκονο ως αγαπημένο τους καλοκαιρινό προορισμό, περνώντας κάθε χρόνο πολλές εβδομάδες στην κοσμοπολίτισσα των Κυκλάδων. Αυτή τη φορά οι σχεδιαστές βρέθηκαν στο πολυτελές Nammos, όπου διασκέδασαν δίπλα στη θάλασσα με καλοκαιρινή διάθεση.

Η κοσμική ατμόσφαιρα του beach bar restaurant αποτελεί πάντα πόλο έλξης για celebrities από όλο τον κόσμο. Ο Dean και o Dan σκοπεύουν να μείνουν και φέτος αρκετό καιρό στο νησί, μέχρι να χορτάσουν τα ξέφρενα πάρτι και την ηλιοθεραπεία στην Ψαρρού!

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