Στις τηλεοπτικές κάμερες και την εκπομπή «Happy Day» παραχώρησε δηλώσεις η Τζένη Μπότση, αναφερόμενη στις διατροφικές της συνήθειες αλλά και στις αλλαγές που επιφέρει η εμμηνόπαυση στο σώμα και την ψυχολογία. Η γνωστή ηθοποιός στάθηκε στις προκλήσεις που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με τον μεταβολισμό και τη διαχείριση του βάρους της, εκφράζοντας την ικανοποίησή της που πλέον έχει βρει ξανά τις ισορροπίες της.

Τι δήλωσε για την εμμηνόπαυση

«Ακολουθώ διατροφή, δεν σταμάτησα ποτέ να κάνω. Συνήλθε ο μεταβολισμός μου από την περίοδο της εμμηνόπαυσης και τώρα είμαι μια χαρά. Τη διατροφή μου δεν την επηρέασε η εμμηνόπαυση, αλλά είχα ανωμαλίες στο βάρος και τη διάθεσή μου. Δευτέρα με Παρασκευή είμαι “στρατιώτης” στη διατροφή και το Σαββατοκύριακο θα τη φάω την πατάτα την τηγανητή», δήλωσε η Τζένη Μπότση.

Θυμίζουμε πως η Τζένη Μπότση έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την εμμηνόπαυση και τις επιπτώσεις που είχε σε εκείνη.

«Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα θέλω να σας πω, ειδικά μπαίνοντας. Έπαιρνα κιλά για πλάκα. Είχα γίνει ένας αγνώριστος άνθρωπος. Με επηρέασε πάρα πολύ ψυχολογικά, με έριξε πάρα πολύ. Δεν ήθελα να με βλέπω. Δεν άντεχα, δεν ήθελα να με βλέπω στον καθρέφτη», είχε πει.

Για να συμπληρώσει: «Η γυναίκα που μπαίνει στην εμμηνόπαυση πρέπει για μια ζωή να προσέχει τη διατροφή της, όχι μόνο για την ομορφιά αλλά και για την υγεία της. Να μην τρομάζει, γιατί είναι ένα διάστημα που περνάει».

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