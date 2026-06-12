Ο γνωστός τραγουδιστής Κώστας Μαρτάκης απαθανατίστηκε, την Παρασκευή 12 Ιουνίου, σε μια χαλαρή βόλτα του στο κέντρο της Αθήνας. Παραμένοντας στα 42 του εξαιρετικά γοητευτικός, και διατηρώντας το low profile που τον χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια, ο καλλιτέχνης έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, αποδεικνύοντας ότι ο χρόνος είναι ο καλύτερος φίλος του. Η casual αλλά προσεγμένη εμφάνισή του τράβηξε αμέσως τα βλέμματα των περαστικών.

Η στυλιστική επιλογή και η ανανεωμένη εικόνα

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επέλεξε ένα minimal, καθημερινό look ιδανικό για τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες της πρωτεύουσας.

Στα 42 του χρόνια, ο Κώστας Μαρτάκης παραμένει σε άψογη φυσική κατάσταση, διατηρώντας τη φυσική του γοητεία.

Αν και προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν αρνήθηκε να χαρίσει το χαμόγελό του σε όσους τον αναγνώρισαν.

Η δυναμική δισκογραφική επιστροφή

Αυτή η εμφάνιση έρχεται σε μια πολύ δημιουργική περίοδο για τον καλλιτέχνη, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας στη δισκογραφία. Ο Κώστας Μαρτάκης κυκλοφόρησε, τον περασμένο Απρίλιο, το νέο του τραγούδι με τίτλο «Το Σ’ αγαπώ».

Πρόκειται για μια φρέσκια, σύγχρονη επανεκτέλεση της μεγάλης επιτυχίας, σε μουσική του Τάκη Μπουγά και στίχους του Πάνου Φαλάρα. Αυτή η νέα εκδοχή κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal Music Company και ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, με το επίσημο music video στο YouTube, σε σκηνοθεσία Κώστα Γρηγορακάκη, να συγκεντρώνει εξαιρετικά σχόλια.

Ώριμος και συνειδητοποιημένος

Ο Κώστας Μαρτάκης επιλέγει πλέον πολύ προσεκτικά τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Σε πρόσφατες συνεντεύξεις του, όπως αυτή στην εκπομπή «Buongiorno», αλλά και στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», έχει μιλήσει ανοιχτά για την καλλιτεχνική του ωριμότητα, τη σχέση του με την τηλεόραση, αλλά και την ανάγκη του να επικοινωνεί με το κοινό κυρίως μέσα από τη μουσική του.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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