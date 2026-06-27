Η Μάρα Δαρμουσλή συμμετείχε σε αγώνες ενόργανης γυμναστικής, και αποφάσισε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο άθλημα ως ενήλικη.

Στο λογαριασμό στο ΤikTok της σχολής, που έχουν ιδρύσει ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση, ανέβηκε βίντεο από την εμφάνιση της ηθοποιού σε αθλητική διοργάνωση. Όπως φαίνεται σε αυτό, εκείνη εκτέλεσε μια σειρά από ασκήσεις εδάφους με επιτυχία. «Για όσους λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις ενόργανη γυμναστική σε όποια ηλικία θες. Να βάζετε στόχους και να κυνηγάτε τα όνειρά σας όπως η Μάρα», αναφέρεται πάνω στο βίντεο.

Δείτε το βίντεο:

Η ίδια μοιράζεται συχνά φωτογραφίες και βίντεο που αποτυπώνουν τις επιδόσεις της. Μάλιστα, μέσα από μια ανάρτηση είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς ακόλουθους της ότι είχε ξεχωρίσει σε αγώνες και είχε ποζάρει με τα τρία μετάλλια που είχε κατακτήσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mara Darmousli (@maradarmousli)

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