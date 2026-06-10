Μία φωτογραφία από τα παλιά μοιράστηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ο πρώην εκδότης και παρουσιαστής δημοσίευσε μία φωτογραφία του, η οποία όπως ο ίδιος μοιράστηκε, είναι από 20 χρόνια πριν.

Στο στιγμιότυπο βλέπουμε τον Πέτρο Κωστόπουλο με το μαγιό του σε μία από τις πιο γνωστές και ανοργάνωτες παραλίες της Μυκόνου, στον Άγιο Σώστη.

«20 χρόνια πριν. Μπάρμπεκιου στην παραλία…» έγραψε πάνω στο post του.

Για του λόγου το αληθές…

Μια αναφορά στον γάμο της κόρης του, Αμαλίας Κωστοπούλου, έκανε ο ίδιος στην έναρξη της εκπομπής “Σαββατοκύριακο παρέα”.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε για τον γάμο της κόρης του και περιέγραψε όσα ένιωσε εκείνη την ξεχωριστή στιγμή.

«Ήμουν τόσο αμήχανος. Τόσο αμήχανος και φοβόμουν…Ήταν πλακόστρωτο κάτω και γλίστραγα, γι’ αυτό και η Αμαλία φόραγε χαμηλά παπούτσια…Εσείς οι γυναίκες το χαίρεστε ακόμα πιο πολύ. Εγώ ανήκα στους μπαμπάδες, στους γονείς γενικά, που ποτέ δε θεώρησαν μεγάλο κατόρθωμα να παντρευτεί το παιδί τους. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο παιδί, να σπουδάσει, να έχει μια μόρφωση πέρα από τις σπουδές, να τα καταφέρει στη ζωή της. Και τα κατάφερε» είπε αρχικά.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Ποτέ δεν είχα συζητήσει με την Αμαλία για τον γάμο. Ποτέ δεν της είπα αν θα παντρευτεί και πότε. Ούτε στην Αλεξάνδρα. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσονται όπως είναι, και αν είναι να παντρευτούν από έναν έρωτα, καλώς να το κάνουν, αλλιώς ποτέ. Μέσα στο αυτοκίνητο, μέχρι να την παραδώσω, δε συζητούσαμε τίποτα, άγχος μόνο. Τη φωτογραφία που ανέβασε μέσα στο αυτοκίνητο, την τράβηξε μόνη της την τελευταία στιγμή».

govastiletto.gr – Πέτρος Κωστόπουλος: «Μέχρι να παραδώσω την Αμαλία, δε συζητούσαμε τίποτα, άγχος μόνο»