Μία απρόσμενη συνάντηση περίμενε όσους επέλεξαν τους Αρκιούς για τη βραδιά της Παναγίας. Η Άννα Βίσση και ο Λευτέρης Πανταζής διασταύρωσαν τους δρόμους τους στην ακριτική νησίδα των Δωδεκανήσων και, χωρίς δεύτερη σκέψη, έπιασαν τα μικρόφωνα, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια αλησμόνητη εμπειρία.

Μακριά από επίσημες πίστες, οι δύο δημοφιλείς ερμηνευτές έγιναν ένα με τον κόσμο. Η Άννα Βίσση, που έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα, και ο Λευτέρης Πανταζής τραγούδησαν μαζί, μετατρέποντας τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου σε ένα γνήσιο, παραδοσιακό καλοκαιρινό γλέντι.

Όπως φαίνεται και στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν στα social media, μόλις άρχισαν να τραγουδούν, δεκάδες κινητά σηκώθηκαν στον αέρα. Οι παρευρισκόμενοι θέλησαν να απαθανατίσουν την ξεχωριστή συνύπαρξη, τραγουδώντας και διασκεδάζοντας μαζί τους.

Οι Αρκιοί, ένα μικρό στολίδι των Δωδεκανήσων στο Ανατολικό Αιγαίο, απέκτησαν για μία βραδιά διαφορετικό ρυθμό, με δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής μουσικής να βρίσκονται εκεί και να δημιουργούν μια άκρως καλοκαιρινή στιγμή.

Η Άννα Βίσση και ο Λευτέρης Πανταζής, άλλωστε, έχουν διαγράψει ο καθένας τη δική του τεράστια πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή και δεν χρειάστηκε τίποτα περισσότερο από δύο μικρόφωνα, αγαπημένα τραγούδια και καλή διάθεση για να ξεσηκώσουν όσους βρίσκονταν γύρω τους. Και κάπως έτσι, ο Δεκαπενταύγουστος στους Αρκιούς απέκτησε το δικό του ξεχωριστό soundtrack.

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