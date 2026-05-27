Ένας 33χρονος άντρας από το Σίδνεϊ κατηγορείται για παρενόχληση της Delta Goodrem, η οποία εκπροσώπησε την Αυστραλία στη φετινή Eurovision 2026.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Daily Mail, ο άντρας φέρεται να παρενοχλούσε διαδικτυακά κατ’ εξακολούθηση την Delta Goodrem, με τις Αρχές να προχωρούν παράλληλα στις διαδικασίες για την έκδοση περιοριστικών μέτρων εις βάρος του.

Ο κατηγορούμενος, που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ονομάζεται Ντάνιελ Ελίας Τάντρος, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου Bankstown, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για χρήση υπηρεσιών επικοινωνίας με σκοπό την απειλή, την παρενόχληση ή την προσβολή.

Οι καταγγελίες αφορούν μηνύματα που φέρεται να έστειλε στην Delta Goodrem μέσω διαδικτύου, ενώ εκείνη βρισκόταν στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει ζητήσει την έκδοση δικαστικής εντολής προστασίας, η οποία θα απαγορεύει οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας ή προσέγγισης προς την τραγουδίστρια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Delta Goodrem βρίσκεται αντιμέτωπη με παρόμοιο περιστατικό, καθώς στο παρελθόν άλλος άντρας είχε προχωρήσει σε ανεπιθύμητη επικοινωνία μαζί της, στέλνοντάς της εκατοντάδες μηνύματα και φτάνοντας ακόμη και έξω από το σπίτι της στο Σίδνεϊ, παρά τις απαγορεύσεις των Αρχών.

Man charged with allegedly harassing Delta Goodrem as cops seek AVO — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 27, 2026

