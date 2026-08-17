Η Demi Moore ανέβασε φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης της, δηλώνοντας ότι οι στιγμές που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μοιάζουν υπερβολικά όμορφες για να είναι αληθινές.

Η μικρότερη κόρη που απέκτησε με τον Bruce Willis, Tallulah Willis, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον μουσικό Justin Acee σε μια ιδιωτική τελετή στο Sun Valley του Αϊντάχο, το Σάββατο 8 Αυγούστου, μετά από τρία χρόνια σχέσης.

Η ηθοποιός ήταν δίπλα της σε κάθε βήμα και την Κυριακή 16 Αυγούστου ανέβασε στο Instagram τις αγκαλιές που αντάλλαξαν πριν την παραδώσει στον γαμπρό, αλλά και στιγμιότυπα από τη δεξίωση που ακολούθησε, στέλνοντας ευχές για το νέο ξεκίνημα του ζευγαριού στη λεζάντα.

Πιο αναλυτικά, η Demi Moore έγραψε: «Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που μοιάζουν σχεδόν υπερβολικά όμορφες για να είναι αληθινές – και το να βλέπω την Ταλούλα μου να γίνεται νύφη, περιτριγυρισμένη από τόση αγάπη, ήταν μία από αυτές. Η καρδιά μου είναι γεμάτη αναμνήσεις και ευγνωμοσύνη, καθώς σε βλέπω να ανοίγεις ένα τόσο όμορφο νέο κεφάλαιο στη ζωή σου. Ταλούλα, βλέποντάς σε τόσο λαμπερή και τόσο βαθιά αγαπημένη, ένιωσα ένα συναίσθημα που θα κουβαλώ για πάντα στην καρδιά μου. Εύχομαι η κοινή σας ζωή να είναι γεμάτη περιπέτειες, γέλιο και μια αγάπη που θα γίνεται όλο και πιο δυνατή και πιο πολύτιμη με το πέρασμα του χρόνου. Σε αγαπώ τόσο πολύ, που η καρδιά μου ξεχειλίζει!».

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Demi Moore (@demimoore)

govastiletto.gr – Demi Moore: Η 63χρονη ηθοποιός εντυπωσίασε με την εμφάνισή της σε βίντεο κλιπ μετά από 30 χρόνια