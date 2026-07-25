Η Demi Moore ενθουσίασε τους θαυμαστές της, αφού έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση σε βίντεο κλιπ, περίπου τριάντα χρόνια μετά την τελευταία συμμετοχή της σε μουσικό βίντεο.

Η 63χρονη ηθοποιός συμμετέχει στο κλιπ για το καινούριο single του συγκροτήματος Katseye, με τίτλο «Animal», όπου υποδύεται τη στυλίστρια, με τα μέλη της μπάντας να αλλάζουν πυρετωδώς ρούχα στα παρασκήνια.

Αφού τελειοποιεί τα σύνολά τους, η Demi Moore κοιτάζει την κάμερα και λέει: «Εντάξει, πάμε να αγριέψουμε».

Δείτε το βίντεο κλιπ:

Οι θεατές παρατηρώντας το ρόλο της στο βίντεο κλιπ ξεκίνησαν να σχολιάζουν και να αποθεώνουν την ηθοποιό, σημειώνοντας ότι είναι «θρυλική» και πως θα έπρεπε να μιλούν για τη συμμετοχή της ακόμη περισσότερο.

Η τελευταία φορά που η Demi Moore συμμετείχε ξανά σε βίντεο κλιπ ήταν το 1998 στο τραγούδι «Ugly» του Jon Bon Jovi.

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