Οι Κάννες έχουν ήδη μπει σε έντονους ρυθμούς λάμψης, καθώς ξεκίνησε το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου και η Νότια Γαλλία θυμίζει ξανά παγκόσμια πασαρέλα.

Από τις πρώτες κιόλας αφίξεις των καλεσμένων, το star system έδωσε το στίγμα του για τις τάσεις στο φετινό celebrity style.

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που τράβηξαν τα βλέμματα ξεχώρισε η Demi Moore, η οποία έφτασε στο φεστιβάλ, υιοθετώντας ένα άνετο, αλλά ιδιαίτερα κομψό look, αποδεικνύοντας πως το airport style μπορεί να είναι ταυτόχρονα χαλαρό και chic.

Για την άφιξή της επέλεξε μαύρο ψηλόμεσο παντελόνι, γόβες και ένα μπεζ bomber jacket, δημιουργώντας ένα σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στο casual και το refined.

Το αποτέλεσμα κινήθηκε στη λογική του σύγχρονου quiet luxury, όπου η απλότητα μετατρέπεται σε statement κομψότητας.

