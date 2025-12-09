Η Demy αποφάσισε, μετά από 8 χρόνια σχέσης με τον Κώστα Κωνσταντίνου, να τραβήξει χωριστούς δρόμους. Η ίδια μίλησε σήμερα, Τρίτη 9/12, στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega για το χωρισμό της.

Πιο συγκεκριμένα, η Demy είπε, μιλώντας για το χωρισμό της από τον κύπριο επιχειρηματία και για το πώς σκοπεύει να διαχειριστεί τις επόμενες σχέσεις της: «Την επόμενη σχέση μου θα την κρύψω, δεν θα ξαναπώ κάτι, δεν θα την εμφανίσω τόσο. Θα προσπαθήσω να την προστατέψω, συνεχίζω να νιώθω περίεργα όταν απασχολώ με αυτό, ειδικά όταν ο άλλος δεν είναι του χώρου, δεν είναι αυτός ο λόγος (σ.σ. που χώρισε). Το ενοχικό είναι μέρος του brand μου, οπότε δεν γίνεται να φύγω από αυτό, δεν θεωρώ ότι δεν έχω προστατέψει τις σχέσεις μου.

Ειδικά στην αρχή που δεν ήξερα πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, είχα πει και ψεματάκια προκειμένου να προστατέψω αυτό. Η πρόθεση ήταν ενοχική, θεωρώ ότι όχι ότι αφορά κανέναν, ότι δεν θέλω να φορτώνω με αυτή την πληροφορία, νιώθω περίεργα να απασχολώ. Έχω κάνει ένα restart, έχω ξαναβρεί τον εαυτό μου, την αρχική Δήμητρα, δεν έχει να κάνει με τις σχέσεις. Επειδή έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά χάθηκα λίγο, ξανά γνωρίστηκα με τον εαυτό μου, ξανά θυμήθηκα κάποια χαρακτηριστικά.Η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες, όλα για κάποιο λόγο γίνονται».

Η Demy και ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου δεν είναι μαζί από το περασμένο καλοκαίρι.

govastiletto.gr – Demy: Η πρώτη αντίδραση on camera για το χωρισμό της από τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου