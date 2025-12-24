Σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της, η Demy βρέθηκε καλεσμένη του Στέλιου Κουδουνάρη και ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τον πρόσφατο χωρισμό της. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια, που φέτος σημειώνει επιτυχία στο Mega, απάντησε στις ερωτήσεις για τη νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή μετά από οκτώ χρόνια κοινής πορείας.

«Προσπαθώ όσο μπορώ να προστατεύω την προσωπική μου ζωή αλλά χωρίς να λέω ψέματα. Εντάξει, μια σχέση στην αρχή μπορεί να απασχολήσει λίγο, μετά ο κόσμος βαριέται. Έτσι και ο χωρισμός μου, νομίζω ξεχάστηκε, δεν απασχολεί κανέναν» ανέφερε η Demy στις δηλώσεις της αποφεύγοντας να πει οτιδήποτε άλλο για την προσωπική της ζωή.

Να θυμίσουμε ότι η τραγουδίστρια βρέθηκε πριν λίγο καιρό καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά όπου εκεί πρώτη φορά αποκάλυψε το τέλος της σχέσης αυτής.

«Την επόμενη σχέση μου θα την κρύψω, δεν θα ξαναπώ κάτι, δεν θα την εμφανίσω τόσo. To να υπάρχει μια φωτογραφία και να λες ότι είστε φίλοι είναι λίγο ακραίο. Θα προσπαθήσω όμως να την προστατέψω, εξακολουθώ να νιώθω περίεργα όταν συζητάω ή απασχολώ με αυτό, ειδικά όταν ο άλλος δεν είναι του χώρου, δεν αυτός ο λόγος που χώρισα. Την προστάτευσα κιόλας θεωρώ. Το ενοχικό είναι μέρος του brand μου, οπότε δεν γίνεται να φύγω από αυτό, δεν θεωρώ ότι δεν έχω προστατέψει τις σχέσεις μου.

Ειδικά στην αρχή που δεν ήξερα πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, είχα πει και ψεματάκια προσπαθώντας να ξεφύγω. Αυτό ήταν της αθωότητας και της αφέλειας. Η πρόθεση ήταν ενοχική, θεωρώ όχι ότι δεν αφορά κανέναν, ότι δεν θέλω να φορτώνω με αυτή την πληροφορία. Κι εγώ θέλω να ξέρω τι συμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων που θαυμάζω αλλά νιώθω περίεργα να απασχολώ η δική μου ζωή..

Έχω κάνει ένα restart, έχω ξαναβρεί τον εαυτό μου, την αρχική Δήμητρα, δεν έχει να κάνει με τις σχέσεις. Επειδή έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά για πάρα πολλά χρόνια, χάθηκα λίγο στα όρια της Δήμητρας-Demy. Τώρα ξανά γνωρίστηκα με τον εαυτό μου, δεν άλλαξα, απλά ξανά θυμήθηκα κάποια χαρακτηριστικά μου, τον πυρήνα μου. Η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δεν είναι τυχαίο που το λένε αυτό… Δε γίνεται να μην αφήνεσαι στη ροή των πραγμάτων… Κάπως τελευταία ένιωσα πιο Δήμητρα από ποτέ» είχε πει τότε η Demy.

govastiletto.gr -Demy: Επιβεβαίωσε το χωρισμό της με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου – «Την επόμενη σχέση μου θα την κρύψω»