Τη Demy υποδέχτηκε το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο πλατό της εκπομπής «Happy Day».

Η τραγουδίστρια μίλησε για τις σχέσεις, τον χωρισμό και τη δυσκολία να διαχειριστεί τη δημοσιότητα γύρω από την προσωπική της ζωή.

«Ένας χωρισμός δεν είναι πάντα αποτυχία»

Η Demy εξήγησε πως πλέον αντιλαμβάνεται ότι ένας χωρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα αποτυχία, καθώς οι άνθρωποι αλλάζουν και εξελίσσονται με διαφορετικό τρόπο.

«Από μια ηλικία και μετά, όταν είσαι με κάποιον, είσαι γιατί πιστεύεις ότι κάπου θα καταλήξει αυτό. Προφανώς στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και οι άνθρωποι αλλάζουν και εξελίσσονται διαφορετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δυσκολία με τη δημοσιότητα

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι αποφεύγει να μιλά για τα προσωπικά της, καθώς συχνά οι δηλώσεις της αποσπώνται από το αρχικό τους πλαίσιο και παρερμηνεύονται όταν αναπαράγονται στα μέσα ενημέρωσης.

«Πολλές φορές νιώθω ότι ο κόσμος διαβάζει μόνο έναν τίτλο, χωρίς να διαβάσει ή να δει όλες τις δηλώσεις και πολλές φορές βγαίνεις εσύ διαφορετικός από αυτό που είσαι. Και πραγματικά με πιάνει το άδικο όταν το ζω αυτό», είπε, εξηγώντας ότι προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσει τον εαυτό της.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν πιστεύει ότι οι σχέσεις πρέπει να παραμένουν κρυφές, αν και ακόμη αναζητά τον τρόπο με τον οποίο θέλει να διαχειρίζεται τη δημοσιότητα γύρω από αυτές.

Η Demy χώρισε το 2025 από τον επί οκτώ χρόνια σύντροφό της, Κώστα Κωνσταντίνου, έχοντας κρατήσει τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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