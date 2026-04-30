Η Demy μίλησε στην κάμερα του “Happy Day” κατά τη διάρκεια βραδινής της εξόδου, απαντώντας σε ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή. Παράλληλα, η τραγουδίστρια τοποθετήθηκε για τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision 2026, σχολιάζοντας την πορεία του Akyla και του τραγουδιού “Ferto”, που αυτή τη στιγμή φιγουράρει στις υψηλές θέσεις των προγνωστικών.

«Αγαπώ πάρα πολύ τον Akyla. Και πριν από τη συμμετοχή του, που τον είχα δει στη σκηνή και είχαμε βρεθεί σε κοινά live, μου άρεσε πάρα πολύ απ’ την πρώτη στιγμή. Και άρεσε και στη μαμά μου, που είναι σήμερα εδώ, και μάλιστα τον είχε ξεχωρίσει πάρα πολύ γρήγορα, και της το δίνω αυτό» ανέφερε αρχικά η Demy.

Όσον αφορά στον χωρισμό της από τον επί 8 χρόνια σύντροφό της Κώστα Κωνσταντίνοy και το πώς αντιμετωπίστηκε αυτός από τα media, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Με ενοχλεί δεν με ενοχλεί, όσο διακριτικά και να προσπαθώ εγώ να το διαχειριστώ, κάπως, λίγο, μια συζήτηση θα γίνεται. Νομίζω όσο πιο πολύ προσπαθήσεις εσύ, τόσο λιγότερη συζήτηση θα γίνεται. Είναι κάποιες στιγμές που μπορεί να είναι δύσκολο μαζί με σένα να το βιώνει και να το συζητάει κι άλλος κόσμος. Αλλά, το καταλαβαίνω ότι είναι μέρος της δουλειάς. Είμαι μια χαρά τώρα».

