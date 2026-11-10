Αίσθηση προκάλεσε η τηλεοπτική συνέντευξη της Εριέττας Μαυρουδή στην εκπομπή «Κεραία» της Ρέας Βιτάλη, όπου μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα και τη σχέση της με την κόρη της, Ναταλία Γερμανού. Οι αφοπλιστικές εξομολογήσεις της για τον γάμο και τον χωρισμό της από τον Φρέντυ Γερμανό, καθώς και ο μη συμβατικός τρόπος με τον οποίο βίωσε τα μητρικά της συναισθήματα, πυροδότησαν έντονη συζήτηση στα τηλεοπτικά πάνελ.

Οι απόψεις διχάστηκαν ανάμεσα σε όσους επαίνεσαν την ειλικρίνειά της και σε εκείνους που στάθηκαν επικριτικά απέναντι στη δημοσιοποίηση τόσο προσωπικών οικογενειακών ζητημάτων.

Τα πρώτα λόγια της Ναταλίας Γερμανού για την συνέντευξη της μητέρας της

Η Ναταλία Γερμανού, μιλώντας στο Huffpost.gr, απαντά για πρώτη φορά στα όσα είπε η μητέρα της στην συνέντευξή της, με την ίδια να λέει αρχικά: «Εννοείται πως την είδα τη συνέντευξη της μαμάς μου και την καμάρωσα για την φινέτσα και τη γοητεία της άλλη μια φορά. Δεν άκουσα κάτι που το άκουγα πρώτη φορά ή κάτι που να με σόκαρε» παραδέχεται.

«Η αλήθεια είναι πως όταν για πρώτη φορά στα 15 μου χρόνια η μητέρα μου μου εξομολογήθηκε όλες αυτές τις αλήθειες δεν το πήρα και πολύ καλά. Αλλά μετά από πολλές συζητήσεις πολλές εξομολογήσεις και πολλή ψυχανάλυση φυσικά, κατέληξα πως το υγιές είναι να παίρνεις από κάθε άνθρωπο ό,τι καλό έχει να σου προσφέρει. Επέλεξα να αγαπήσω την μητέρα μου για τα καλά της στοιχεία και ειλικρινά χαίρομαι που μου κληροδότησε την αγάπη της για μόρφωση, ανεξαρτησία και ευγένεια. Οι γονείς μας τις περισσότερες φορές είναι κι εκείνοι αντανακλάσεις των δικών τους γονιών. Εγώ -σου λέω αλήθεια- αγαπώ βαθιά και τους δύο για διαφορετικούς λόγους τον καθένα» καταλήγει η Ναταλία Γερμανού.

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