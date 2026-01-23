Πλέουν σε πελάγη ευτυχίας η Ευλαμπία Ρέβη και ο Σωτήρης Σκουλούδης, καθώς κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους τον γιο τους. Το ζευγάρι έκανε το εξιτήριο από το μαιευτήριο και οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών ήταν εκεί για να καταγράψουν τις πρώτες στιγμές με το νεογέννητο, με τη δημοσιογράφο να λάμπει από χαρά περιγράφοντας τη μοναδική εμπειρία του τοκετού.

Αφού το ζευγάρι ευχαρίστησε για τις ευχές, η Ευλαμπία Ρέβη δήλωσε «λυγίζοντας» μπροστά στην κάμερα: «Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, είναι συγκινητικά αυτά που ζούμε. Είναι πάρα πολύ ωραία».

«Είναι μοναδικό και μόνο που έχεις αυτό το πλασματάκι πάνω σου», είπε ο σύζυγός της, Σωτήρης Σκουλούδης.

Για τη γέννα, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως: «Ήθελα να έρθει φυσιολογικά το μωράκι αλλά ανέβασα πίεση και κρίθηκε ότι πρέπει να κάνω καισαρική. Ο θηλασμός είναι πολύ δύσκολο πράγμα».

Ο ρεπόρτερ ρώτησε επίσης την Ευλαμπία Ρέβη για τη δικαστική διαμάχη με τον ΣΚΑΪ, εξαιτίας της εκπομπή, Όπου υπάρχει Ελλάδα.

«Δεν αφήνω τίποτα πίσω από τη συνεργασία μου με τον ΣΚΑΙ. Δεν αξίζει σε καμία εγκυμονούσα αυτό που μου συνέβη. Αυτή τη στιγμή ούτε καν που με ενδιαφέρει. Πριν έρθει το μωρό κάναμε ενέργειες με τους δικηγόρους μου, έχει οριστεί δικάσιμος. Δεν το εύχομαι σε κανέναν να του συμβεί αυτό που μου συνέβη», είπε.

govastiletto.gr -Ευλαμπία Ρέβη: Τα πρώτα λόγια του συζύγου της, Σωτήρη Σκουλούδη μετά την γέννα – «Είναι το ωραιότερο δώρο»