Η Αθηνά Οικονομάκου διατηρεί εδώ και χρόνια μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετατρέποντας το Instagram σε βασικό πυλώνα της δημόσιας εικόνας αλλά και της επαγγελματικής της δραστηριότητας. Κάνοντας την είσοδό της στην πλατφόρμα το 2013, είδε την απήχησή της να εκτοξεύεται σταδιακά, φτάνοντας σήμερα να μετρά περίπου 1,1 εκατομμύριο ακολούθους και πολυπληθείς συνεργασίες με κορυφαία ελληνικά και διεθνή brands.

Παρά την ευκολία και την οικειότητα που έχει με το Instagram, η ίδια φαίνεται πως παραμένει λιγότερο εξοικειωμένη με το TikTok. Σε πρόσφατο βίντεό της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως δεν χρησιμοποιεί συχνά τη συγκεκριμένη εφαρμογή, εκφράζοντας παράλληλα την έκπληξη και τον προβληματισμό της για την τοξικότητα και την πληθώρα αρνητικών σχολίων που εντόπισε στην πλατφόρμα, ζητώντας την άποψη των ακολούθων της.

«Έχω μια ερώτηση να σας κάνω εδώ στο TikTok, γιατί εγώ δεν το πολυχρησιμοποιώ. Όταν θεωρώ ότι κάποιο βιντεάκι, ας πούμε, είναι λίγο fun και ταιριάζει στην πλατφόρμα, το ανεβάζω. Ωστόσο, γιατί τόση τοξικότητα εδώ μέσα, ρε παιδιά; Τι σας συμβαίνει;

Ό,τι προφίλ και να έχω δει, ό,τι βίντεο και να έχω δει, το 80% από κάτω είναι… ό,τι να ’ναι τα σχόλια. Μπούρδες. Καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Και όλα με αρνητικό πρόσημο. Γιατί;Δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε; Δεν βαριέστε; Νομίζετε ότι κάνετε κακό στους άλλους; Στον εαυτό σας κάνετε κακό.

Εμένα και να το γράψεις, δεν θα με πειράξει. Εγώ τη ζωή μου θα τη συνεχίσω. Εσύ που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, τι έχεις στο μυαλό σου;» ανέφερε η Αθηνά Οικονομάκου.

Παρότι διαθέτει έναν από τους δημοφιλέστερους λογαριασμούς στο ελληνικό Instagram και το digital κομμάτι αποτελεί μέρος της επαγγελματικής της δραστηριότητας, η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν αυτοπροσδιορίζεται πρωτίστως ως influencer, αλλά ως ηθοποιός. Σε παλαιότερη τηλεοπτική της συνέντευξη είχε εξηγήσει πως το Instagram αποτελεί για εκείνη παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία αναπτύχθηκε πάνω στη δημοσιότητα που απέκτησε μέσα από την υποκριτική.

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