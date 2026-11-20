Η Δώρα Παπαδοπούλου έκανε μια σπάνια, αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή, τηλεοπτική τοποθέτηση, μιλώντας για πρώτη φορά στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η πρώην σύζυγος του Απόστολου Λύτρα, η οποία έχει επιλέξει το τελευταίο διάστημα να κρατά χαμηλούς τόνους και να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στην προσωπική της ζωή και την έκδοση του διαζυγίου τους, βρέθηκε στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή της από το εξωτερικό και δεν απέφυγε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Η ίδια έβαλε οριστική τελεία σε όσα γράφονται και ακούγονται το τελευταίο διάστημα, ξεκαθαρίζοντας ότι το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει οριστικά για εκείνη.

Αρχικά, η Δώρα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στο ταξίδι της εκτός Ελλάδος, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν στην Αίγυπτο, έχοντας μάλιστα στο πλευρό της και την κόρη της. Όπως τόνισε, η μετακίνηση αυτή δεν είχε καμία σχέση με διάθεση φυγής από την ελληνική πραγματικότητα, αλλά αφορούσε καθαρά τα επαγγελματικά της σχέδια, στα οποία έχει ρίξει πλέον όλο της το βάρος. Συγκεκριμένα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχω επαγγελματική συνεργασία στην Αίγυπτο και πήγα εκεί για δουλειές. Πήρα και τη μικρή μαζί μου», δείχνοντας πως προτεραιότητά της παραμένει η δουλειά της και το παιδί της.

Όταν η συζήτηση έφτασε στον Απόστολο Λύτρα και στις πρόσφατες τηλεοπτικές του τοποθετήσεις, η στάση της ήταν απόλυτη, αποκαλύπτοντας πως δεν παρακολούθησε καν όσα εκείνος ανέφερε δημόσια. Η ίδια έσπευσε να υπογραμμίσει πως η απόφαση του χωρισμού ήταν αποκλειστικά δική της πρωτοβουλία και πως δεν υπάρχει κανένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ τους μετά το τέλος της κοινής τους πορείας. Η Δώρα Παπαδοπούλου ανέφερε: «Δεν είδα τη συνέντευξη του κ. Λύτρα, μου είναι παγερά αδιάφορο τι είπε. Ήταν καθαρά και μόνο δική μου επιλογή να τελειώσει αυτός ο γάμος. Ανήκει στο παρελθόν και εκεί θέλω να μείνει. Δεν έχω καμία σχέση μαζί του έκτοτε και ούτε θέλω να έχω. Ας πάμε παρακάτω, η ζωή συνεχίζεται».

govastiletto.gr – «Αυτή η σχέση είχε φτάσει στο τέλος της»: Ο Απόστολος Λύτρας μιλά για το διαζύγιο με τη Δώρα Παπαδοπούλου