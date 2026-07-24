Την έντονη αντίδρασή του εξέφρασε δημόσια ο Χρήστος Θηβαίος, όταν είδε το όνομά του να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα πολιτικής εκδήλωσης της Μαρίας Καρυστιανού και του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Αφορμή στάθηκε η δημοσιοποίηση του προγράμματος για την επίσκεψη της κ. Καρυστιανού στη Θεσσαλία, την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του κινήματος της μητέρας των Τεμπών, η συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στην Πινακοθήκη Λάρισας εμφανιζόταν ως η τελευταία δράση στην εκδήλωση της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

Ο Χρήστος Θηβαίος, αντιδρώντας στην εν λόγω αναφορά, προχώρησε σε δημόσια διάψευση μέσω της επίσημης σελίδας του στο Facebook.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χρήστου Θηβαίου

«Καλησπέρα σας,

Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε πως πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο προαύλιο χώρου Πινακοθήκης Λάρισας! Θέλω να σας πω πως ουδεμία σχέση έχουμε με αυτό τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία!».

Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών και συγκεκριμένων κομματικών συμφερόντων και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές!», έγραψε ο καλλιτέχνης στην ανάρτησή του.

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