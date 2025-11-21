Η Δήμητρα Ματσούκα έδωσε τη δική της εκδοχή στην κάμερα του Happy Day, μιλώντας για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή της στη Βουλιαγμένη το βράδυ της Τετάρτης. Η ηθοποιός, η οποία συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, ενώ είχε ξεπεράσει και το όριο ταχύτητας, εμφανίστηκε ψύχραιμη αλλά αποφασισμένη να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να «καθαρίσει» την εικόνα της.

«Δεν εγκλημάτησα δεν είμαι περήφανη για αυτή την ανεπάρκειά μου, αλλά δεν αισθάνομαι ότι έχω κάτι μη αναστρέψιμο. Δεν προκάλεσα καμία βλάβη» είπε η ηθοποιός, εξηγώντας πως μπήκε σε όλη αυτή τη συζήτηση για να αποκαταστήσει την αλήθεια και να δείξει στους συνεργάτες της ότι δεν υπήρξε αλόγιστη συμπεριφορά.

Σημείωσε ακόμη ότι στις 2 Δεκεμβρίου θα παρουσιάσει όλα τα ντοκουμέντα, «ότι πλήρωσα την κλήση από την επόμενη μέρα που μου πήραν τις πινακίδες».

Τι ανέφερε για τα όρια ταχύτητας και αλκοόλ

Η Δήμητρα Ματσούκα στάθηκε και σε κάτι που πολλοί οδηγοί αγνοούν, κατά την ίδια. «Πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ και ότι τα δύο ποτά ξεπερνούν το όριο του αλκοτέστ» ανέφερε, θέλοντας να δείξει ότι δεν είχε πρόθεση να αψηφήσει τον κώδικα, αλλά ότι έκανε ένα πραγματικό λάθος.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε και για τους λόγους που οδηγούσε χωρίς πινακίδες πριν το περιστατικό: «Το σπίτι μου είναι στο Παγκράτι. Δεν κατάφερα να βρω πάρκινγκ, το άφησα σε χώρο που δεν επιτρέπεται και μου πήραν τις πινακίδες. Και καλά κάνανε». Και συμπλήρωσε ότι «Πέρασα στιγμές που δεν είναι ευχάριστες, τις διαχειρίστηκα με υπομονή και σωφροσύνη».

Κλείνοντας, ήταν απόλυτη για το τι αλλάζει από εδώ και πέρα: «Από εδώ και στο εξής θα κυκλοφορώ με ταξί».

govastiletto.gr -«Το δίπλωμα ήταν σε ισχύ»: Η Δήμητρα Ματσούκα δίνει τη δική της εκδοχή για τη σύλληψη