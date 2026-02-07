«Δεν είμαι απεγνωσμένη!»: Η Σοφία Μαριόλα σπάει τη σιωπή της για το χωρισμό από τον Στράτο Τζώρτζογλου

Η Σάσα Σταμάτη συνάντησε την Σοφία Μαριόλα για τα «Παραπολιτικά» στην κλινική αντιγήρανσης όπου εργάζεται ως γραμματέας. Η πρώην σύζυγος του Στράτου Τζώρτζογλου μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για το χωρισμό τους, δίνοντας τη δική της οπτική για το τέλος της κοινής πορείας τους και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έγινε τίποτα ξαφνικά ή επιπόλαια.

Αρχικά, η Σοφία Μαριόλα τόνισε ότι ένας χωρισμός δεν έρχεται ποτέ από τη μια στιγμή στην άλλη: «Ένα ζευγάρι συζητά πολύ και υπάρχει πολύ παρασκήνιο για να φτάσει σε αυτό το σημείο», και συμπλήρωσε: «Είμαστε πολύ καλά, αλλά μακριά. Το έφερε η ζωή κι οι συνθήκες. Αυτό δεν έρχεται από τη μία ημέρα στην άλλη, βλέπεις κάποια πράγματα.Η ζωή τα φέρνει αναπόφευκτα».

Επίσης, η ίδια ξεκαθάρισε ότι το θέμα της οικογένειας δεν αποτέλεσε λόγο ρήξης. «Ήθελα κι εγώ κι ο Στράτος να κάνουμε οικογένεια. Δεν είναι αυτός λόγος χωρισμού», βάζοντας φρένο σε σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει. Παράλληλα, υπογράμμισε: «Δεν είναι ωραίο να λέμε αναλυτικά τα προσωπικά. Δεν είμαι απεγνωσμένη για παιδί και οικογένεια, αλλά μου αρέσει να προχωρά η σχέση».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Σοφία Μαριόλα στάθηκε στη σημασία της κοινής απόφασης όταν ένα ζευγάρι περνά πολλά χρόνια μαζί. «Δεν θεωρώ ότι είναι μια η απόφαση. Όταν περνάνε τα χρόνια, είναι κοινές οι αποφάσεις. Έβλεπε κι εμένα ότι δεν είμαι ευτυχισμένη κι είπε σε ελευθερώνω».

Όσο για την προσωπική ζωή της σήμερα, η ίδια εμφανίζεται ήρεμη. «Δεν με φλερτάρουν οι άντρες τώρα. Μου αρέσει να είμαι ήρεμη. Δεν είμαι έτοιμη για νέο έρωτα. Όταν είσαι με ένα άνθρωπο για πολλά χρόνια, ψάχνεις τα κομμάτια σου».

