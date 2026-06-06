Μια ενδιαφέρουσα τηλεοπτική συνάντηση παρακολουθήσαμε το Σάββατο 6 Ιουνίου, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να υποδέχεται στο πλατό της, την Αναστασία Γιάμαλη. Προλογίζοντας την καλεσμένη της, η παρουσιάστρια έκανε μια αποκάλυψη για τον χαρακτήρα της δημοσιογράφου. Όπως σημείωσε, παρά το γεγονός ότι στις «Εξελίξεις» διατηρεί ένα αρκετά αυστηρό και σοβαρό προφίλ, στην πραγματικότητα και πίσω από τις κάμερες, η Αναστασία Γιάμαλη είναι ένας εξαιρετικά ευχάριστος άνθρωπος με πλούσιο χιούμορ.

«Σε κάποιο κόσμο δεν αρέσει το ότι είμαι λίγο ειρωνική. Ευχαριστώ για το “ευχάριστη”. Κάποιος έπρεπε να το πει ότι δεν είμαι ξινιόλα όλη την ώρα. Με φοβούνται νομίζω», είπε με αρκετή δόση χιούμορ η Αναστασία Γιάμαλη.

govastiletto.gr – Αναστασία Γιάμαλη: Αλλάζει ώρα μετάδοσης η εκπομπή της στο Mega, «Εξελίξεις Τώρα»