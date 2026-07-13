Τη σιωπή του έσπασε ο Γιώργος Μαζωνάκης σχετικά με την υπόθεση που βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας τους προηγούμενους μήνες. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης άνοιξε το σπίτι του στον Τάσο Τρύφωνος για μια έκτακτη, αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ α Τετ» του Alpha Κύπρου, το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση που υπέβαλε εναντίον του ο 21χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του και αποκαλύπτοντας πως έχει ήδη οδηγήσει την υπόθεση στη δικαιοσύνη.

Τι απάντησε ο Γιώργος Μαζωνάκης για τον Στέφανο Παπαδόπουλο

«Θα στα πω τα πράγματα όπως είναι. Τον συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο προηγούμενος μαέστρος. Αυτό το πράγμα ήταν μία τεράστια κίνηση ενός επιχειρηματία προς τα εμένα. Αυτό που εμένα με θύμωσε ήταν ότι εγώ είχα έναν τρόπο για εμένα, να μην ακουστεί ποτέ τίποτα για εμένα.

Καθόμουν και σκεφτόμουν τι είναι αυτό που σε ανησυχεί; Εγώ τόσο καιρό όταν ήθελα να πω κάτι μου έλεγαν μην το πεις γιατί θα γυρίσει πάνω σου επειδή είσαι γνωστός. Πάντα ζούσα με αυτό τον φόβο. Δεν προστάτευα τον εαυτό μου από το ποιος θα συναναστραφώ. Εγώ είμαι αυθόρμητος. Δεν έμπλεκα μέχρι τώρα τα επαγγελματικά μου με τα προσωπικά μου. Όταν έμαθα ότι ο συγκεκριμένος νεαρός με κατηγορεί για ασέλγεια γύρισα το κεφάλι μου από την άλλη. Παλιά θα έβγαζα αυτοάνοσα. Ότι είναι ψευδής καταγγελία είναι γεγονός» ξεκαθάρισε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Αφήνω τον κόσμο να βγάζει το συμπέρασμα μόνος του. Ένα χρόνο πριν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου έλεγε ότι “ο τραγουδιστής αυτός έλεγε κάτι για metoo”. Το παιδί το είχα δει πρώτη φορά στο καμαρίνι που ήθελε ένα κουστούμι για να βγει, εκεί του έδωσα εγώ. Δεν είναι και ο τύπος μου. Τα νέα παιδιά είναι πιο πονηρά από εμάς. Έχω κινηθεί νομικά και θα δούμε τι θα συμβεί, περιμένω την συμβουλή του δικηγόρου μου» αποκάλυψε ο τραγουδιστής για τον Στέφανο Παπαδόπουλο.

govastiletto.gr -Ο Γιώργος Μαζωνάκης «σπάει» τη σιωπή του για το Δρομοκαΐτειο – «Η αδελφή μου περίμενε να ακολουθήσει το περιπολικό…»