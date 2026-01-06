Ο Χρήστος Βαλαβανίδης μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, ξεκαθαρίζοντας πως είναι σοβαρό, αλλά προς το παρόν δεν απειλεί τη ζωή του.

Ο ηθοποιός, που νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες, έλαβε εξιτήριο και περιέγραψε στην εκπομπή Το Πρωινό την εμπειρία του και την υποστήριξη που δέχτηκε.

«Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε», είπε ο Βαλαβανίδης, προσθέτοντας: «Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο… ακόμα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή όλοι μας κάτι πληρώνουμε, κάποιο λάθος μας πληρώνουμε. Φαίνεται ότι αυτό το λάθος ήταν σημαντικό».

Η περιπέτεια, όπως τόνισε, απαιτεί υπομονή: «Είναι μια περιπέτεια. Υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Για να πάρω το εξιτήριο από το Λαϊκό, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια…».

Ο ηθοποιός επισήμανε ότι η δύναμη που τον κράτησε όρθιο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του προήλθε από τον χαρακτήρα του, τη στήριξη της γυναίκας του, αλλά και την αγάπη του κόσμου: «Ευτυχώς που έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, να είναι συνέχεια κεφάτος. Είχα κοντά μου τη γυναίκα μου, που κουράστηκε πολύ, για να με περιποιείται. Πέρα από αυτήν, η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο».

Με αισιοδοξία και δύναμη ψυχής, ο Χρήστος Βαλαβανίδης φαίνεται αποφασισμένος να ξεπεράσει το πρόβλημα και να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του.

