Νέα διάσταση λαμβάνει η πολύκροτη υπόθεση της σπείρας Ρομά, η οποία κατηγορείται για συστηματική εξαπάτηση πολιτών, αποσπώντας τους χρήματα και κοσμήματα. Καθώς όλο και περισσότερα θύματα βγαίνουν στο φως, οι μαρτυρίες προκαλούν ανατριχίλα. Πέντε από τα φερόμενα μέλη της σπείρας έχουν ήδη προφυλακιστεί, ενώ συνολικά 20 κατηγορούμενοι αναμένεται να περάσουν την Τετάρτη το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου της Ευελπίδων για να απολογηθούν.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που έπεσαν θύματα της απάτης βρίσκεται και ένα γνωστό πρόσωπο από τον χώρο της μόδας: η ιδιοκτήτρια πρακτορείου μοντέλων, Κρίστι Κρανά, η οποία αποκάλυψε δημόσια τον εφιάλτη που έζησε.

Η ίδια μίλησε στην ΕΡΤ περιγράφοντας λεπτό προς λεπτό πώς έπεσε στην παγίδα των δραστών, οι οποίοι επικαλέστηκαν υποτιθέμενο τεχνικό πρόβλημα. «Με παίρνουν στο τηλέφωνο στο σπίτι, μου λένε “η κυρία Κρανά;”. Λέω ναι! “Έχετε αυτό το πρόβλημα, διαρροή, είμαστε από τη ΔΕΗ, πρέπει να κάνετε ό,τι θα σας πούμε, αλλιώς θα πάρουν φωτιά τα καλώδια, θα τιναχτεί το κτίριό σας στον αέρα”. Με είχε μία ώρα εκεί να με πείσει. “Η τάση ανεβαίνει ψηλά, αν έχετε κοσμήματα, βάλτε τα έξω από την πόρτα σας”», ανέφερε, περιγράφοντας τη μεγάλη πίεση που της άσκησαν.

Έχασε κοσμήματα ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας

Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει όλα της τα κοσμήματα, πολλά εκ των οποίων είχαν ανεκτίμητη συναισθηματική αξία. «Τα κοσμήματά μου, ό,τι είχα και δεν είχα τα έβγαλα έξω δυστυχώς. Κάποια ήταν και από τη γιαγιά μου, του 1900… Το ρολόι μου το Cartier, το μπριγιάν μου, μία επένδυση ζωής. Από τότε φοβάμαι ακόμα και έναν μικρό χτύπο, έναν μικρό θόρυβο. Δεν είναι αυτή ζωή πια», είπε, εμφανώς συγκλονισμένη.

Στην υπόθεση τοποθετήθηκε και ο γιος άλλου θύματος, εξηγώντας πως το βασικό όπλο των δραστών ήταν η συνεχής ψυχολογική πίεση. «Το βασικό είναι ότι δεν την αφήνανε να κλείσει το τηλέφωνο. “Περιμένετε, μην κλείσεις, γιατί θα χαθεί η σύνδεση με την εφορία”. Όλη αυτή η συνομιλία ήταν μία ώρα. Της έδωσαν ραντεβού σε πολύ κεντρικό σημείο, κατέβηκε μία κοπέλα που την έλεγαν υποτίθεται Κατερίνα, πήρε τα κοσμήματα και εξαφανίστηκε».

Η υπόθεση έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και θεωρείται μία από τις πιο εκτεταμένες οργανωμένες απάτες των τελευταίων ετών, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για το εύρος της δράσης της σπείρας και τα ποσά που εξαφανίστηκαν.

