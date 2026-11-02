Στις αμφισβητήσεις που δέχτηκε σχετικά με τη φιλανθρωπική της προσφορά σε παιδιά που συνδέονται με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» απάντησε δημόσια η Δήμητρα Κατσαφάδου. Η γνωστή επιχειρηματίας ξεκαθάρισε το τοπίο δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τα σχετικά παραστατικά και τις αποδείξεις των συναλλαγών.

Η συνολική οικονομική της στήριξη ξεπέρασε τις 33.000 ευρώ

Όπως διευκρίνισε η ίδια, η συνολική οικονομική της στήριξη ξεπέρασε τις 33.000 ευρώ. Παράλληλα, τόνισε πως επέλεξε να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών ερχόμενη σε απευθείας επαφή με τις οικογένειές τους, χωρίς να καταθέσει τα χρήματα στους λογαριασμούς της συγκεκριμένης οργάνωσης.

Ανάμεσα στα έγγραφα που ανάρτησε περιλαμβάνονται αποδεικτικό τραπεζικής συναλλαγής ύψους 12.981 ευρώ, καθώς και παραστατικό αξίας 12.495 ευρώ για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων.

«Δεν ενεπλάκην με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ»

«Δεν ενεπλάκην με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ καθώς έχω φάει πολλές μαχαιριές και πλέον μπορώ και διαισθάνομαι το ότι πρέπει να βρω η ίδια τους γονείς του κάθε παιδιού που με έχει ανάγκη. Η στήριξή μου όμως στα συγκεκριμένα αγγελούδια ήταν πάνω από 33.000 ευρώ», έγραψε η Δήμητρα Κατσαφάδου σε μια από τις αναρτήσεις της.

Σε επόμενη ανάρτησή της, η επιχειρηματίας δημοσίευσε επιπλέον παραστατικά, υποστηρίζοντας ότι είχε καλύψει απευθείας τις ανάγκες των παιδιών, ενώ εξέφρασε την ενόχλησή της για την αμφισβήτηση που, όπως σημείωσε, δέχτηκε σχετικά με την προσφορά της.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Σας επισυνάπτω υποτυπωδώς κάποια από τα τιμολόγια που πλήρωσα απευθείας στα παιδάκια αυτά! Και αμφισβητήθηκα από τον πρόεδρο της ΜΚΟ για την αληθινή και ουσιαστική συμβολή μου σε αυτά. Ο Θεός όμως βλέπει τα πάντα».

Υπενθυμίζεται πως η αστυνομία έχει προχωρήσει σε έξι συλλήψεις στη Βόρεια Ελλάδα μετά από σχετικές καταγγελίες. Οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και έχουν διαρρεύσει σοκάρουν, καθώς τα μέλη της οργάνωσης ακούγονται να πανηγυρίζουν κυνικά λέγοντας χαρακτηριστικά: «Φάγαμε τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες».

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