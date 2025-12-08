Η Μαριάντα Πιερίδη φαίνεται πως απάντησε με έντονο τρόπο σε σχόλιο του Λάμπρου Κωνσταντάρα, ξεκινώντας από ερώτηση στην εκπομπή Στην αγκαλιά του Φάνη σχετικά με μια πιθανή μελλοντική συνεργασία μαζί του.

Ο παρουσιαστής σχολίασε ότι δεν θα συνεργαζόταν ξανά μαζί της, με ένα ειρωνικό σχόλιο: «Να γελάσω ή να κλάψω για αυτά που είπε για εμένα;».

Η Πιερίδη, ενοχλημένη από τα σχόλιά του, αντέδρασε μέσω Instagram, τονίζοντας ότι δεν ξεκινούν όλοι από την ίδια αφετηρία στη ζωή: «Δεν γεννηθήκαμε όλοι με μια έτοιμη ουρά από χρήματα να μας ακολουθεί. Κάποιοι ήρθαμε στη ζωή ξεκινώντας πραγματικά από το μηδέν, και κάθε βήμα που κάνουμε είναι αποτέλεσμα προσπάθειας, αγώνα και επιμονής.

Παλεύουμε για τα προς το ζην, για τους ανθρώπους μας, για την οικογένειά μας για όλα όσα για εμάς δεν ήταν ποτέ δεδομένα.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν κι εκείνοι που τα βρήκαν όλα στρωμένα.

Για τη δόξα και την αναγνώριση θα έκαναν σχεδόν τα πάντα, χωρίς το άγχος, αν αυτό θα έχει το κατάλληλο αντίτιμο γιατί, απλώς, αυτό το άγχος δεν υπάρχει στη δική τους πραγματικότητα. Ίσως τελικά αυτή να είναι και η πιο ουσιαστική διαφορά μας.».

Η ανάρτηση της Πιερίδη φανερώνει την προσπάθειά της να κρατήσει την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της, παρά τα εμπόδια που δημιουργούνται από τις διαφωνίες στο χώρο της δουλειάς.

