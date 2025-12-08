Ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε πρόσφατα τη συνέντευξη της Μπέττυς Μαγγίρα, εκφράζοντας την ενόχλησή του για την «έπαρση» που του φάνηκε από τον τρόπο που παρουσίασε τις τηλεοπτικές ευκαιρίες της.

Όπως είπε, δεν είναι σωστό να πηγαίνεις σε ένα κανάλι και να απαιτείς ότι θα γίνει ακριβώς ό,τι θέλεις για να ολοκληρωθεί η δουλειά.

«Βλέποντας τη συνέντευξη, μου βγάλανε έπαρση οι δηλώσεις της. Έχει σπουδαία καριέρα, αλλά σε ορισμένα project χρειάζεται να δικαιολογείται η κάθε απαίτηση με βάση αυτά που έχεις αποδείξει», εξήγησε ο Παύλου.

Παράλληλα τόνισε ότι η συνεργασία με τα κανάλια απαιτεί σεβασμό και αμοιβαία συμμετοχή για να πετύχει το αποτέλεσμα.

Από την πλευρά της, η Μπέττυ Μαγγίρα σχολίασε ότι θέλει να δουλεύει σε project που ταιριάζουν με εκείνη και την προσέγγισή της, χωρίς να είναι απλά διεκπεραιωτική.

«Όταν με φωνάζουν για κάτι συγκεκριμένο, θέλω να το δώσω όπως πρέπει. Αν δεν θέλεις αυτό, καλύτερα να μην με φωνάζεις», είπε χαρακτηριστικά.

