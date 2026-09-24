Έντονα ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Νίκος Μπάρκουλης με βίντεο στο YouTube που χρησιμοποιεί τη μορφή του πατέρα του, Ανδρέα Μπάρκουλη, στο thumbnail.

Μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, ξέσπασε για το περιεχόμενο, τονίζοντας πως είναι προσβλητικό και περιέχει ανακρίβειες για τη ζωή και την πορεία του αείμνηστου ηθοποιού.

Ο Νίκος Μπάρκουλης σημείωσε πως δεν είναι αντίθετος στη δημιουργία περιεχομένου ή ντοκιμαντέρ που αφορά δημόσια πρόσωπα, διαφωνεί όμως με τον τρόπο που, όπως υποστηρίζει, παρουσιάζονται συγκεκριμένα γεγονότα και πρόσωπα στη συγκεκριμένη περίπτωση.

«Γενικά προσπαθώ να μην αναφέρω το όνομα του πατέρα μου γιατί δεν θέλω να θυμίζω τη μνήμη του για λάθος λόγους, για λάθος σκοπούς και θα ήθελα στα κεφάλια όλων αυτών των ανθρώπων να υπάρχει μια όμορφη ανάμνηση για τον πατέρα μου.

Όμως, δεν γίνεται να μην μιλήσω γι’αυτό το έκτρωμα που υπάρχει για βίντεο. Ο τίτλος σε αυτό το βίντεο λέει “κατέστρεψαν τους εαυτούς τους και τους φίλους τους: Ναρκομανείς, αλκοολικοί και τύραννοι της Ελλάδας. Με ένα thumbnail που λέει ναρκομανείς και βλέπω την εικόνα του πατέρα μου πάνω αριστερά. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω με την πάρτη σου αλήθεια. Δεν είμαι καθόλου κατά στο να κάνεις κάποιο ντοκιμαντέρ, ο καθένας έχει ελεύθερη γνώμη να μιλήσει. Απλά το πώς παρουσιάζεις κάποια πράγματα και το πως αναφέρεσαι σε κάποια πράγματα είναι τελείως λάθος. Ο τίτλος και το thumbnail είναι πάρα πολύ προσβλητικοί και για τον πατέρα μου και για άλλους ανθρώπους είτε εν ζωή είτε όχι.

Το ότι βγαίνεις να μιλήσεις για ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, συγκεκριμένα ο πατέρας μου εδώ και δέκα χρόνια και τολμάς να μαυρίσεις το όνομά του με παραπληροφόρηση, σε κατατάσσει στο χειρότερο είδος ανθρώπων.

Τα μισά που λέει στο βίντεο είναι παραπληροφόρηση. Ακόμα και ο τρόπος που μιλάς και η χρονική σειρά είναι ό,τι να ναι. Τοποθετείς και αφήνεις άνω κάτω τελείες και αφήνεις να εννοηθεί τι ακριβώς; Ότι ο πατέρας μου ήταν ναρκωμανής; Εγώ σου λέω ότι μπορεί να ήταν και ο χειρότερος. Από τη στιγμή που δεν πείραξε κανέναν άνθρωπο, δεν έχεις δικαίωμα να σχολιάσεις έναν νεκρό άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του με τέτοιο σκοπό. Πιστεύεις ότι όσο ζω κι αναπνέω δεν θα βγω να μιλήσω γι’αυτό; Μου έστειλαν τώρα και μου είπαν ότι υπάρχουν δύο βίντεο. Θα τρελαθώ. Το κανάλι του είναι αυτό. Σας παρακαλώ θα ήθελα να κάνετε μια αναφορά για να το ρίξουμε. Δεν γίνεται να ανεβάζει για νεκρούς ανθρώπους τέτοια πράγματα», είπε οργισμένος ο Νίκος Μπάρκουλης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Νίκος Μπάρκουλης (@nikosmparkoulhs)

Ο Νίκος Μπάρκουλης είναι ο γιος του αείμνηστου ηθοποιού Ανδρέα Μπάρκουλη και της τελευταίας συζύγου του, Μαρίας Μπάρκουλη. Γεννήθηκε το 2002 και έχει γίνει γνωστός στο κοινό μέσα από την παρουσία του στα social media, αλλά και τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις.

Έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές εκπομπές και projects, ενώ το 2021 πήρε μέρος στο «Just the 2 of Us», όπου ξεχώρισε με την παρουσία του.

Ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ένας από τους δημοφιλέστερους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, έφυγε από τη ζωή στις 23 Αυγούστου 2016, σε ηλικία 80 ετών.

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