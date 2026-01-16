Η Jennifer Lawrence αποκάλυψε πως έχασε τον ρόλο της Sharon Tate στην ταινία του “Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood”, επειδή «δεν ήταν αρκετά όμορφη για να υποδυθεί τη Sharon Tate».

Σε συνέντευξη στο 92NY, η ηθοποιός ανέφερε ότι ο Tarantino πράγματι την ήθελε, αλλά όλοι έλεγαν ότι δεν ήταν αρκετά όμορφη για τον ρόλο.

«Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι είναι αλήθεια», πρόσθεσε, εξηγώντας πως ίσως έχει πει την ιστορία τόσες φορές που την έχει πιστέψει.

Το 2017, όταν ο Quentin Tarantino ετοίμαζε την ταινία για τις δολοφονίες της οικογένειας Manson, οι φήμες ήθελαν να εξετάζει τη Jennifer Lawrence και τη Margot Robbie για τον ρόλο.

Η αδελφή της Sharon, Debra, είχε δηλώσει πως η Lawrence δεν ήταν αρκετά όμορφη και θα προτιμούσε τη Robbie, με αποτέλεσμα η επιλογή να καταλήξει στην Margot Robbie.

Όπως δήλωσε ο Tarantino, της έδωσε το σενάριο να το διαβάσει στο σπίτι, αλλά κάτι δεν λειτούργησε και ο ρόλος τελικά δεν προχώρησε.

