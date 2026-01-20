Τη δική του εξήγηση έδωσε ο Cole Walliser, ο Καναδός σκηνοθέτης που φέρνει στις μεγάλες απονομές τη Glambot, σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στο κόκκινο χαλί των Golden Globes με πρωταγωνίστρια την Jennifer Lopez.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός είχε δεχθεί επικρίσεις για «αγένεια», καθώς φαινόταν να ποζάρει για εκείνον χωρίς να ανταλλάξει καμία κουβέντα μαζί του.

Ο Walliser, που έχει 4,6 εκατομμύρια followers στο Instagram, ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία του Glambot — μιας κάμερας υψηλής ταχύτητας που καταγράφει slow motion βίντεο διασήμων καθώς ποζάρουν — όταν εμφανίστηκε η Lopez με το nude φόρεμά της.

Καθώς έπαιρνε θέση, είχε την πλάτη της στραμμένη προς τον Walliser, ενώ εκείνος της έδινε οδηγίες. Ένα backstage video δείχνει τη στιγμή που ποζάρει για την κάμερα και στη συνέχεια απομακρύνεται, χαιρετώντας τους φωτογράφους.

Παρά τις επικρίσεις που δέχτηκε ότι ήταν αγενής, ο Walliser διευκρίνισε πως η εικόνα αυτή απέχει από την πραγματικότητα: «Δεν το πήρα προσωπικά. Δεν μου φάνηκε αγενές εκείνη τη στιγμή», είπε στο νέο του βίντεο, εξηγώντας παράλληλα τι συνέβη μεταξύ τους. «Νομίζω ότι υπήρχαν κάποιες παρανοήσεις. Πρώτον, είναι επαγγελματίας. Το χαλί είχε κλείσει. Ήταν έτοιμη να μπει μέσα. Ήξερε τι θα έκανε και απλά πήρε τη θέση της», συμπλήρωσε.

«Ήταν άτυχος ο τρόπος που βρέθηκε με την πλάτη προς εμένα. Της μιλούσα, αλλά εκείνη κοιτούσε αλλού, καθώς προετοιμαζόταν για την κίνηση», εξήγησε ο Walliser. «Δεν σκέφτηκα “γύρνα να με κοιτάξεις”. Ήξερα τι έκανε. Ήξερα ότι ήταν αργά και απλά το τελειώναμε. Δεν μου φάνηκε αγενές», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο Walliser τόνισε ότι τα γεγονότα στο κόκκινο χαλί είναι συνήθως «ένα πραγματικά χαοτικό περιβάλλον».

Όταν οι άνθρωποι τον πλησιάζουν, συχνά μπερδεύονται. «Μερικές φορές δεν ξέρουν καν σε τι πλησιάζουν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Και δεν αναφέρομαι μόνο στην J.Lo εδώ. Αναφέρομαι σε πολλούς διάσημους στο παρελθόν που έρχονται και λένε “τι συμβαίνει;”. Είναι απλώς επειδή όλα είναι τόσο χαοτικά», επισήμανε.

Ο Walliser κατέληξε λέγοντας ότι κανένας διάσημος δεν τον έχει συμπεριφερθεί άσχημα. «Ποτέ δεν ένιωσα ότι κάποιος ήταν αγενής μαζί μου. Νομίζω ότι όλοι δουλεύουν, βιάζονται. Ο κόσμος είναι τρελός και ποτέ δεν το παίρνω προσωπικά», δήλωσε.

Jennifer Lopez’s ‘rude’ Glambot moment explained as Cole Walliser breaks silence to reveal what happened https://t.co/UrB08GLI8e — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 19, 2026

View this post on Instagram A post shared by Cole Walliser (@colewalliser)

Govastiletto.gr – Lopez & Garner: Οι δύο πρώην σύζυγοι του Ben Affleck αρνήθηκαν να φωτογραφηθούν μαζί στο κόκκινο χαλί