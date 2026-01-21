Στην εκπομπή Buongiorno και στον δημοσιογράφο Χρήστο Λυσσέα μίλησε η Μαρία Κωνσταντάρου, ανοίγοντας την καρδιά της για την επαγγελματική της διαδρομή, τις δυσκολίες της ζωής της, αλλά και τη σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η γνωστή ηθοποιός έκανε μια αναδρομή στην καριέρα της, από τις πρώτες εμφανίσεις στον κινηματογράφο μέχρι τη συμμετοχή της στη σειρά του ΑΝΤ1 «Σοφία Ορθή», η οποία –όπως παραδέχτηκε– ήταν και η μοναδική δουλειά που της απέφερε ουσιαστικά οικονομικά οφέλη.

«Από εκεί έβγαλα χρήματα. Τα επένδυσα σε ομόλογα του Δημοσίου και τα έχασα όλα. Περνάω δύσκολα, ναι. Έχω πουλήσει πίνακες, κοσμήματα, αντίκες, ό,τι είχε αξία», ανέφερε με ειλικρίνεια.

Μιλώντας για τη σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, περιέγραψε ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης. Όπως είπε, οι δυο τους είχαν πολύ καλή επικοινωνία, χωρίς ωστόσο να αναπτύξουν στενή φιλία. «Κάποια στιγμή μου είπε “γιατί δεν είμαστε φίλες;” και της απάντησα πως η φιλία χρειάζεται χρόνο. Η Αλίκη μπορούσε να μου ανοιχτεί στο καμαρίνι, αλλά δεν κάναμε παρέα», εξήγησε.

Η Μαρία Κωνσταντάρου τόνισε πως η εικόνα της «Barbie» που είχε χτιστεί γύρω από τη Βουγιουκλάκη δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. «Αυτό ήθελαν από εκείνη και αυτό τους έδινε. Όμως η Αλίκη ήταν για πολύ πιο σπουδαία πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι ζει με μια ιδιαίτερα χαμηλή σύνταξη, γεγονός που την έχει οδηγήσει στο να πουλά προσωπικά της αντικείμενα για να τα βγάλει πέρα. «Όταν τελειώσουν κι αυτά, τελειώσαμε», είπε με χιούμορ, ξεσπώντας σε γέλια.

