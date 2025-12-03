Στην πρεμιέρα της νέας διαδικτυακής εκπομπής «Μπαμ Μπουμ» του Fipster στο Youtube, η οποία προβλήθηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη η Κόνι Μεταξά. Η τραγουδίστρια και Influencer απάντησε με ειλικρίνεια και χωρίς κανένα κόμπλεξ σε όλες τις ερωτήσεις, όσο δύσκολες κι αν ήταν.

«Έχω 13 μήνες να κάνω σεξ. Είμαι συναισθηματική, πάντα ήμουν. Μια φορά έχω κάνει one night stand» απάντησε χωρίς δισταγμό η Κόνι Μεταξά.

Όσον αφορά στον πραγματικό λόγο που η Κόνι Μεταξά και ο Μάριος Καπότσης πήραν διαζύγιο, η ίδια απάντησε: «Δεν ήταν καθόλου συναισθηματικός και εγώ είμαι φουλ. Το ήξερα από την αρχή…».

«Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω φάει από άνθρωπο είναι από τον Μάριο, που του ζήτησα να μη μιλάει με τον πατέρα μου και μίλαγε. Τώρα όμως δεν μιλάει οπότε είμαστε on good terms. Του το είχα ζητήσει συγκεκριμένα και πολλές φορές. Επίσης μου είπε να μην τον ξανά αναφέρω, οπότε Sorry Μάριε!» συμπλήρωσε στη συνέχεια η τραγουδίστρια.

Η Κόνι Μεταξά παντρεύτηκε τον Μάριο Καπότση τον Ιούλιο του 2022 σε έναν εντυπωσιακό και ιδιαίτερα προβεβλημένο γάμο στα Χανιά, με το ζευγάρι να δείχνει τότε πιο ερωτευμένο από ποτέ. Ωστόσο, μετά από περίπου ενάμιση χρόνο έγγαμου βίου, άρχισαν να φουντώνουν οι φήμες περί κρίσης στη σχέση τους, όταν η τραγουδίστρια σταμάτησε να δημοσιεύει κοινές φωτογραφίες με τον σύντροφό της στα social media.

Οι φήμες και τα δημοσιεύματα επιβεβαιώθηκαν το 2024, όταν έγινε γνωστό πως οι δυο τους πήραν την απόφαση να χωρίσουν και να προχωρήσουν σε διαζύγιο.

Παρά τη δημοσιότητα, και οι δύο κράτησαν διακριτική στάση, αποφεύγοντας τις λεπτομέρειες, δίνοντας προτεραιότητα στον αμοιβαίο σεβασμό.

