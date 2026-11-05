«Δεν ήθελα να παντρευτώ, είχα φάει φρίκη»: Η Αννίτα Πάνια στο «Γηροκομείο» για τον γάμο της με τον Καρβέλα

Η συζήτηση για τον γάμο της με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη έφερε στην επιφάνεια μια ιστορία που η ίδια θυμάται με αρκετή δόση χιούμορ. Όπως εξήγησε, δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα θετική στην ιδέα του γάμου, ενώ ούτε οι προτάσεις που είχε δεχτεί από σχεδιαστές για το νυφικό της κατάφεραν να την ενθουσιάσουν.

«Δεν ήθελα να παντρευτώ, είχα φάει φρίκη. Μου είχαν στείλει πάρα πολλοί σχεδιαστές να βάλω νυφικά τους, αλλά ήταν όλα Απόκριες. Τελικά έβαλα ένα κόκκινο φουστάνι. Ανοίγω την τηλεόραση και βλέπω τον γάμο μου. Βλέπω ότι έχουν απευθείας σύνδεση και λέω “τι είναι αυτό το ξεφτιλίκι τώρα;”», περιέγραψε.

Η απρόσμενη εξομολόγηση για τον άντρα που θα ήθελε δίπλα της

Η Αννίτα Πάνια δεν δίστασε να μοιραστεί και μια ιδιαίτερη σκέψη για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι την ελκύει ως ιδέα μια σχέση με ένα πολύ πλούσιο άντρα, ο οποίος θα είναι αρκετά μεγαλύτερός της.

Μάλιστα, προσδιόρισε με σαφήνεια και την ηλικία που έχει στο μυαλό της, προκαλώντας το ενδιαφέρον με την ατάκα της. «Φλερτάρω στην ιδέα να έχω σχέση με έναν άντρα πάρα πολύ πλούσιο και πάρα πολύ γέρο. Πολύ πιο πάνω από 90 ετών», είπε χιουμοριστικά.

Η Αννίτα Πάνια και ο Νίκος Καρβέλας αποτέλεσαν ένα από τα ζευγάρια που απασχόλησαν έντονα τη δημοσιότητα. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2006 και το 2008 απέκτησαν τον γιο τους, Ανδρέα. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2008, επισφραγίζοντας μια σχέση που βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

govastiletto.gr – «Νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος αυτό»: Η Αννίτα Πάνια μιλά πρώτη φορά για την κόντρα Βίσση-Καρβέλα