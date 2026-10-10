Θύελλα αναμνήσεων φέρνει στο προσκήνιο η κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, επαναφέροντας μια άγνωστη αποκάλυψη του παρελθόντος. Στη συνέντευξή της στην Αννίτα Πάνια το 2021, η απόλυτη Ελληνίδα star είχε περιγράψει πώς είχε αντιδράσει ο Νίκος Καρβέλας την περίοδο που εκείνη ήταν ζευγάρι με τον Λάμπη Λιβιεράτο και ερμήνευαν μαζί δικά του τραγούδια.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Ανοιχτά», η δημοφιλής τραγουδίστρια είχε εξηγήσει πως ο Νίκος Καρβέλας δεν ήθελε να τραγουδά μαζί με τον Λάμπη Λιβιεράτο, καθώς, όπως η ίδια είχε εκτιμήσει, ζήλευε τη σχέση τους. «Δεν ήθελε να είμαι με τραγουδιστή. Ζήλευε», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το κλίμα εκείνης της περιόδου.

Όπως θυμήθηκε, η ενόχληση του συνθέτη είχε να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι τα τραγούδια που ερμήνευε με τον τότε σύντροφό της ήταν ντουέτα που είχε γράψει ο ίδιος. Όταν, λοιπόν, της ζήτησε να σταματήσει να τραγουδά μαζί του και εκείνη αρνήθηκε, ο Νίκος Καρβέλας προχώρησε σε μια ακόμη πιο απόλυτη δήλωση, λέγοντάς της πως δεν θα μπορούσε πλέον να ερμηνεύει κανένα από τα τραγούδια του.

Η απάντηση της Άννας Βίσση ήταν αυθόρμητη, καθώς, όπως εξήγησε, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπερτορίου της αποτελούνταν από συνθέσεις του πρώην συζύγου της. «Ωραία, σου απαγορεύω να τραγουδάς τα τραγούδια μου γενικώς», της είχε πει εκείνος, με την τραγουδίστρια να απαντά: «Και τι θα λέω; Όλο μου το ρεπερτόριο ήταν Καρβέλας».

Το σχετικό απόσπασμα από τη σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη της Άννας Βίσση στην Αννίτα Πάνια βρίσκεται μετά το 40:30.

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