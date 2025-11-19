Η Σίσσυ Χρηστίδου συνάντησε την κάμερα του «Happy Day» και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η παρουσιάστρια, η οποία έχει κάνει μια θεαματική αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση, κλήθηκε να απαντήσει στις φήμες και τα σχόλια που δέχτηκε έντονα στην αρχή της τηλεοπτικής σεζόν σχετικά με την απώλεια βάρους και το ενδεχόμενο αισθητικών επεμβάσεων.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, χωρίς να κρύψει την ενόχλησή της για ορισμένα σχόλια, ξεκαθάρισε το τοπίο, αποκαλύπτοντας τον πραγματικό τρόπο με τον οποίο κατάφερε να χάσει τα περιττά κιλά και διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι υποβλήθηκε σε πλαστικές επεμβάσεις ή ότι κλείστηκε σε κάποια κλινική, όπως ακούστηκε.

«Δεν νομίζω να πήγαινα καλεσμένη στην εκπομπή του Λιάγκα. Ο Γιώργος έτσι έχει έναν τρόπο να παίρνει συνεντεύξεις που δεν με κάνει να αισθάνομαι πολύ άνετα. Αισθάνομαι δηλαδή ότι θα πιεστώ. Οπότε δεν νομίζω ότι θα το επέλεγα. Ποτέ δεν ξέρεις, δεν με έχει καλέσει βέβαια» ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Θεωρώ ότι, όταν δεν είσαι τίμιος απέναντι σε έναν άνθρωπο, αυτό κάπως πρέπει να αποτυπώνεται. Σε δικαιώνει η ζωή. Πιστεύω πως δεν θα συγχωρούσα την απιστία, αλλά τι να σου πω. Δεν ξέρεις πώς τα φέρνει ποτέ η ζωή. Το θεωρώ εξαπάτηση» τόνισε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Μου έκαναν εντύπωση γιατί δεν κρύφτηκα καθόλου (τα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση). Θέλω να πω ότι όλο το καλοκαίρι στα social media ήμουνα πάρα πολύ ανοιχτή, συζητούσα και για αυτό που μου συνέβαινε και την προσπάθεια που έκανα εν πάση περίπτωση. Οπότε δεν περίμενα να υπάρχει αυτή η έκπληξη. Προφανώς και δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές. Ήμουνα με τα παιδιά μου και έκανα διακοπές. Παρόλα αυτά, μετά από αυτά τα σχόλια, σκέφτηκα μήπως θα έπρεπε να το κάνω. Ε, αστειεύομαι.

Με αυτή τη μέθοδο έχω καταφέρει πολύ σημαντική απώλεια μετά τις εγκυμοσύνες μου. Είναι ένα πλαίσιο που γίνεται κάτω από ιατρική επίβλεψη, οπότε εγώ νιώθω ασφαλής γιατί είμαι πολύ φοβητσιάρα. Και ένιωσα την ανάγκη να το κάνω γιατί άκουγα πάρα πολλές μπούρδες. Ε, μιλούσανε για μεθόδους που ποτέ δεν θα σκεφτόμουνα να ακολουθήσω, γιατί φοβάμαι. Γιατί εκεί είχανε γίνει και κάποια διαφημιστικά που πουλούσαν προϊόντα με το δικό μου όνομα. Δήθεν συνεντεύξεις μου ψεύτικες. Είμαι ένας άνθρωπος που αυτή τη μάχη την έχει δώσει πολλές φορές στη ζωή του και τη δίνω ακόμα» αποκάλυψε για την απώλεια των κιλών της.

«Είμαι ένας άνθρωπος που βλέπει πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Ότι αντιμετωπίζω τη ζωή αισιόδοξα, ότι προστατεύω τα κομμάτια που αισθάνομαι ότι οφείλω να προστατεύσω γιατί έχω δύο ανήλικα παιδιά. Δεν θα φτάσει έξω τίποτα από την προσωπική μου ζωή» αποκάλυψε επίσης η Σίσσυ Χρηστίδου.

govastiletto.gr -Σίσσυ Χρηστίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της, Μιχαήλ – Άγγελο για τη γιορτή του