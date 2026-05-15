Το περιβόητο χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν στον Εμανουέλ Μακρόν μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος στο Ανόι, το οποίο έγινε παγκόσμιο viral, αποδίδεται τελικά σε ένα επεισόδιο ζηλοτυπίας.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Paris Match, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να έγραψε στην Ιρανή ηθοποιό, Γκολσφιτέχ Φαραχανί ότι είναι «πολύ όμορφη», σε μια επικοινωνία που δεν άργησε να διαρρεύσει και να προκαλέσει έντονα σχόλια στα social media αλλά και αμηχανία στο περιβάλλον της Μπριζίτ Μακρόν.

Το βιβλίο-βόμβα «Ένα (σχεδόν) τέλειο ζευγάρι» από τον γνωστό δημοσιογράφο Φλοριάν Ταρντίφ ήταν εκείνο που αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν τον Μάιο του 2025.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της Μπριζίτ Μακρόν έδωσε τελείως διαφορετική εκδοχή από αυτή που παρουσιάζει ο πολιτικός συντάκτης του γαλλικού περιοδικού.

VIDEO — Footage showing French President Emmanuel Macron getting slapped by his wife Brigitte as he prepared to step off a plane in Vietnam goes viral, sparking mixed media reactions, flood of internet memes pic.twitter.com/18C6XsN3dm — Daily Sabah (@DailySabah) May 26, 2025

Σύμφωνα με όσα είπε στη Le Parisien, η Μπρίζιτ Μακρόν διέψευσε στον Ταρντίφ ότι το χαστούκι στον Γάλλο πρόεδρο συνδεόταν με την Ιρανή ηθοποιό, προσθέτοντας ότι δεν θα έλεγχε ποτέ το κινητό τηλέφωνο του συζύγου της.

«Η Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την πληροφορία απευθείας στον συγγραφέα στις 5 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν κοιτάζει ποτέ του κινητό του συζύγου της» ανέφερε ο εκπρόσωπος της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας.

