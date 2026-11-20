Η Γιούλη Ηλιοπούλου έδωσε δημόσια τη δική της απάντηση για την αποχώρηση του Στράτου Τζώρτζογλου από τη θεατρική παράσταση «Όλιβερ Τουίστ», παρουσιάζοντας τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν και οδήγησαν στη διακοπή της συνεργασίας τους. Η θεατρική παραγωγός προχώρησε σε μια εκτενή δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, μετά τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν για την αποχώρηση του ηθοποιού.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η διαφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές προέκυψε όταν ο Στράτος Τζώρτζογλου, μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων παραστάσεων, ζήτησε να διπλασιαστεί η αμοιβή που είχε αρχικά συμφωνηθεί. Μάλιστα, η ίδια αναφέρει ότι ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν θα συνέχιζε στις επόμενες παραστάσεις εάν δεν γινόταν αποδεκτό το αίτημά του. Παράλληλα, η Γιούλη Ηλιοπούλου επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική εκκρεμότητα απέναντί του, αφού, όπως τονίζει, έχει εξοφληθεί για όλες τις πρόβες και τις παραστάσεις στις οποίες συμμετείχε.

«Με αφορμή τα δημοσιεύματα και τη δημόσια συζήτηση που έχει προκύψει σχετικά με την αποχώρηση του κ. Στράτου Τζώρτζογλου από τη θεατρική μας παραγωγή, θεωρώ υποχρέωσή μου να τοποθετηθώ δημόσια, αποσαφηνίζοντας τα πραγματικά δεδομένα. Η συνεργασία μας ξεκίνησε στη βάση συγκεκριμένης οικονομικής συμφωνίας, η οποία ήταν γνωστή και αποδεκτή από την αρχή. Ωστόσο, μετά την πραγματοποίηση των δύο πρώτων παραστάσεων, τέθηκε από την πλευρά του κ. Τζώρτζογλου αίτημα διπλασιασμού της αρχικά συμφωνημένης αμοιβής, με τη σαφή θέση ότι, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα συμμετείχε στις επόμενες παραστάσεις.

Απέναντι στην απαίτηση αυτή, η θέση μου ήταν ξεκάθαρη. Δεν είναι δυνατόν να ανατρέπονται μονομερώς οι οικονομικοί όροι μιας συμφωνίας, όταν πίσω από μια θεατρική παραγωγή υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός ανθρώπων, εργαζομένων και συνεργατών, συγκεκριμένες οικονομικές δεσμεύσεις και ευθύνη απέναντι στο κοινό.

Ως παραγωγός, έχω την υποχρέωση να προστατεύω τη δουλειά όλων όσοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορώ να λειτουργώ με όρους εκβιαστικών διλημμάτων ούτε να θέτω σε κίνδυνο τη συνέπεια και τη βιωσιμότητα μιας παραγωγής για να εξυπηρετήσω απαιτήσεις που προκύπτουν εκ των υστέρων. Σέβομαι απόλυτα την καλλιτεχνική διαδρομή κάθε συναδέλφου. Θεωρώ, όμως, ότι ο επαγγελματικός σεβασμός είναι αμφίδρομος και προϋποθέτει την τήρηση των συμφωνηθέντων, την υπευθυνότητα και τη συνέπεια απέναντι σε όλους.

Δεν επιθυμώ να μετατρέψω μια επαγγελματική διαφωνία σε προσωπική αντιπαράθεση. Οφείλω, ωστόσο, να προστατεύσω την αλήθεια, την επαγγελματική μου υπόσταση και την πολυετή διαδρομή μου στο χώρο του θεάτρου. Για περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρετώ το θέατρο με αφοσίωση, προσωπικές θυσίες, δημιουργικότητα και ευθύνη.

Η πορεία μου έχει κριθεί από το έργο μου, τις παραστάσεις μου και τη διαχρονική εμπιστοσύνη του κοινού. Θα ήθελα, τέλος, να διευκρινίσω προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης ότι ο κ. Στράτος Τζώρτζογλου έχει εξοφληθεί πλήρως για το σύνολο των προβών και των παραστάσεων στις οποίες συμμετείχε μέχρι την αποχώρησή του, σύμφωνα με την αρχική μας συμφωνία. Από την πλευρά της παραγωγής δεν υφίσταται καμία οικονομική εκκρεμότητα απέναντί του. Οι παραγωγές μας συνεχίζονται κανονικά, με τον ίδιο σεβασμό προς τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους και τους θεατές μας. Γιατί το θέατρο απαιτεί ταλέντο, αλλά απαιτεί εξίσου ήθος, συνέπεια και επαγγελματική ευθύνη».

govastiletto.gr – Ο Στράτος Τζώρτζογλου τα «βρόντηξε» και έφυγε από την θεατρική παραγωγή «Όλιβερ Τουίστ»