Στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day” μίλησε το πρωί της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου η Ιωάννα Μαλέσκου. Η παρουσιάστρια κλήθηκε να σχολιάσει την έντονη αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει τα τελευταία εικοσιτετράωρα ανάμεσα στον συνεργάτη της, Λάμπρο Κωνσταντάρα, και τη Μαριάντα Πιερίδη, εκφράζοντας τη δική της άποψη για το θέμα.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο παρουσιαστής της εκπομπής Ραντεβού το ΣΚ μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και μεταξύ άλλων, απάντησε με αιχμηρό τρόπο στην δήλωση της Μαριάντας Πιερίδη για ενδεχόμενη συνεργασία τους. Συγκεκριμένα, η ίδια όταν βρέθηκε «Στην αγκαλιά του Φάνη» και ρωτήθηκε για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου, έκανε ότι δεν άκουσε την ερώτηση, λέγοντας: «Παρακαλώ; Θες να πούμε ένα τραγούδι; Πάμε παρακάτω».

Η Ιωάννα Μαλέσκου λοιπόν, όταν ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τα παραπάνω, απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν με αφορά τι λέει η Μαριάντα για τον Λάμπρο. Δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί μεταξύ τους». Ενώ, όταν την ρώτησαν σχετικά με τις τελευταίες δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα όπου υποστηρίζει ότι όταν συνεργαζόταν με τον ΑΝΤ1 της επέβαλλαν έναν συνεργάτη που δεν ήθελε – απαντά: «Δεν μου έχουν επιβάλλει συνεργάτη. Θα έλεγα ή εγώ ή αυτός. Πήγαν όλα όπως ηθελε ο σταθμός».