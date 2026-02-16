Η Εύη Βατίδου μίλησε στον δημοσιογράφο Κώστα Μιναρετζή για όλους και για όλα.

Η ίδια αναφέρθηκε στο γάμο της με τον Αλέξη Κούγια, στα δύο παιδιά τους, Χρήστο και Μάιρα Κούγια.

«Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να μου αλλάξουν τη δήλωση που έκανα, ότι ο Αλέξης Κούγιας δεν με αγάπησε ποτέ. Είναι προσωπικό βίωμα, δεν έχει σημασία αν κάνει σε κάποιον εντύπωση. Δεν μπορώ να πω στα παιδιά μου ότι αυτό ήταν αγάπη ενός άντρα προς μια γυναίκα.

Μπορώ να διδάξω στα παιδιά μου ότι ο πατέρας αγάπησε τα παιδιά του, αλλά δεν μπορώ να πω στην κόρη μου ότι αυτός ο άνθρωπος με αγάπησε, όπως μου συμπεριφέρθηκε», είπε αρχικά η Εύη Βατίδου.

«Αν πω ότι αυτός ο άνθρωπος φέρθηκε με αγάπη στη σχέση που είχε μαζί μου, θα έχω εκπαιδεύσει λάθος τα παιδιά μου, αλλά και την κοινωνία. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος», ανέφερε ακόμα.

Δείτε το απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα»:

govastiletto.gr – Εύη Βατίδου: Αποκαλύπτει πρώτη φορά την άγνωστη ιστορία πίσω από τη θρυλική ατάκα «Πώς παίρνω το 100»