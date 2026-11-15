Η Βούλα Πατουλίδου μίλησε, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ζωντανά στην εκπομπή «Mega Non Stop», και εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Η Ολυμπιονίκης τοποθετήθηκε για την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα, ο οποίος απηύθυνε δημόσια συγγνώμη στον αδελφό του, Πύρρο Δήμα, μετά τον σάλο που έχει προκληθεί στο χώρο της άρσης βαρών. Ωστόσο, η ίδια δεν έκρυψε την ενόχλησή της, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις τόσο για τη συγγνώμη του όσο και για τη σύνδεσή του με την υπόθεση, αφού στο παρελθόν είχε διατελέσει πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών.

Αρχικά, η Βούλα Πατουλίδου στάθηκε στα αλλεπάλληλα περιστατικά που, όπως ανέφερε, πλήττουν την εικόνα του ελληνικού αθλητισμού, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα δυσάρεστη κατάσταση.

«Το χειρότερο για μένα όλων είναι το ότι είναι ένα επιπλέον πάρα πολύ άσχημο γεγονός μετά το μπάσκετ, μετά την, μετά το χάντμπολ. Με όλα όσα έχουν γίνει, έρχεται τώρα και η άρση βαρών και είναι σαν να λες βάζω μια ταφόπλακα γενικότερα στον αθλητισμό που είναι το πιο υγιές κομμάτι της κοινωνίας», ανέφερε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ζήτημα του ντόπινγκ, επισημαίνοντας πόσο ευάλωτος μπορεί να γίνει ένας αθλητής όταν δεν τηρούνται σωστά οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Κατά καιρούς έχουμε ακούσει πολλά πράγματα να ξέρετε. Μην ξεχνάτε όμως ότι συνήθως η αχίλλειος πτέρνα ενός αθλητή είναι το ντόπινγκ. Εκεί μπορείς να τον πιέσεις, μπορείς να τον ισοπεδώσεις, μπορείς να τον εξαφανίσεις εφόσον κάποιες διαδικασίες λίγο στραπατσαριστούν και δεν τηρηθούν έτσι όπως πρέπει. Γιατί αν έχεις πονοκέφαλο θα πάρεις ασπιρίνη. Αν έχεις κάτι άλλο δεν θα πάρεις αναβολικό», σχολίασε.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτησή της για τη δημόσια συγγνώμη του Οδυσσέα Δήμα, ξεκαθαρίζοντας ότι τα λόγια του δεν την έπεισαν. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στενή σχέση που τη συνδέει με τον Πύρρο Δήμα, με τον οποίο υπήρξαν οι δύο μεγάλες μορφές της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης.

«Ακόμη και τη συγγνώμη τη βρίσκω βερεσέ. Δεν με έπεισε η συγγνώμη του Οδυσσέα. Γιατί όταν η οικογένεια δυστυχώς, το λέω αγαπώντας πολύ τον Πύρρο γιατί είμαστε το δίδυμο της Βαρκελώνης. Ξέρετε ακόμη και η παραίτηση αν γινόταν αποδεκτή σημαίνει ενοχή. Δεν γίνεται αποδεκτή, σημαίνει παραδοχή. Τι; Αλλά ειλικρινά, από τη στιγμή που έχει θητεύσει και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών. Δεν είναι μπαλέτο ο Οδυσσέας. Είναι άρση βαρών και αυτός. Υπάρχει μια συνάφεια που θα πρέπει να προσέξουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ολυμπιονίκης συνέχισε την τοποθέτησή της επισημαίνοντας πως ο Οδυσσέας Δήμας είχε άμεση σχέση με το χώρο της άρσης βαρών, ενώ έκανε αναφορά και στο οικογενειακό περιβάλλον του Πύρρου Δήμα.

«Τον έκανε ο αδελφός του προπονητή. Άρα λοιπόν, αν δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το οικογενειακό περιβάλλον ενός πάρα πολύ μεγάλου αθλητή», τόνισε.

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