Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τοποθετήθηκε σχετικά με τη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Κώστα Τσουρό κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», το πρωί του Σαββάτου 28 Μαρτίου.

Ο παρουσιαστής, που διατηρεί στενή φιλική σχέση με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, εξήγησε ότι η κριτική του τελευταίου αφορούσε την εκπομπή του ΣΚΑΪ και όχι προσωπικά τον Κώστα Τσουρό.

«Ο Κώστας ένιωσε θιγμένος από το ότι πρέπει να τραβήξει την πρίζα. Η κριτική ήταν για την εκπομπή. Προσωπικά βαριέμαι να απαντάμε μέσα από την εκπομπή ο ένας στον άλλον. Υπάρχουν τηλέφωνα για να μιλήσουμε», σημείωσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν του άρεσε το ύφος του Κώστα Τσουρού: «Ούτε εμένα μου άρεσε η έκφραση “Τράβα την πρίζα”. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι αν η εκπομπή συνεχίσει να έχει 0,8%, αυτό επηρεάζει την αξία σου ως παρουσιαστή. Παρόλα αυτά, το ύφος του Κώστα, η εριστική προσέγγισή του, δεν ήταν ωραία. Έμοιαζε σαν να λέει “Εγώ έχω εκπομπή κι εσύ όχι”».

Με τη δήλωσή του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας προσπάθησε να δώσει μια πιο ήρεμη και αντικειμενική εικόνα για τη διαμάχη, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ευγένειας στις δημόσιες αντιπαραθέσεις.