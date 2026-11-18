Καλεσμένος στο «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας, μεταξύ άλλων, με ειλικρίνεια για τη σχέση του με τα ελληνικά ΜΜΕ, καθώς και για τις εντάσεις που έχουν υπάρξει κατά καιρούς με τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά.

Αναφερόμενος αρχικά στις συνεντεύξεις και στο ενδεχόμενο να δεχθεί κάποια δύσκολη ή απρόσμενη ερώτηση, εξήγησε: «Μου έχει τύχει να μου συμβεί κάτι τέτοιο σε συνέντευξη. Οπότε το έχω πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Αλλά επειδή ξέρω ότι η προσωπικότητά μου είναι πολύ εύκολη στο να απαντήσω στο οτιδήποτε με ρωτήσει κάποιος, δεν έχω και πάρα πολύ κόμπλεξ με αυτό.

Σε γενικές γραμμές, θα έλεγα ότι βολεύομαι με οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα με ενοχλούσε τόσο πολύ όσο θα ενοχλούσε κάποιον άλλον. Είμαι πολύ πιο οκ σε αυτά τα πράγματα».

Δεν παρακολουθεί στενά τα δημοσιεύματα και τα σχόλια που τον αφορούν

Στη συνέχεια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, επισημαίνοντας πως, αν και δεν παρακολουθεί στενά τα δημοσιεύματα και τα σχόλια που τον αφορούν, δεν είναι πάντα εύκολο να μένει ανεπηρέαστος από αυτά.

«Έχω αδικηθεί μερικές φορές εδώ πέρα από αυτά που βλέπω στο εξωτερικό, γιατί κυρίως στο εξωτερικό τα βλέπω όλα αυτά. Κυρίως όταν ταξιδεύω στα διάφορα τουρνουά στα οποία παίζω. Δεν παρακολουθώ πολλά από τα ελληνικά μίντια, η αλήθεια είναι, αλλά είναι δύσκολο να τα αγνοήσεις όλα.

Πιστεύω ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωσα λίγο αδικημένος και πικραμένος και ένιωσα ότι δεν άξιζα τέτοια μεταχείριση από τα ελληνικά μίντια. Αλλά ξέρω μέσα μου ότι δεν μπορείς, δυστυχώς, να έχεις ούτε καν το τέλειο image, αλλά ούτε καν πάντα να έχεις τις σωστές απόψεις και τις καλύτερες απόψεις από όλους. Οπότε, για εμένα, και οι κακές απόψεις είναι σημαντικές, γιατί δείχνουν την ανθρωπιά σου. Σαν άνθρωποι, δεν είμαστε τέλειοι».

Τι είπε για τις έντονες αντιπαραθέσεις με τον πατέρα του;

Τέλος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε και στις έντονες αντιπαραθέσεις που έχει κατά καιρούς με τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, κατά τη διάρκεια αγώνων, ο οποίος για πολλά χρόνια είχε αναλάβει και τον ρόλο του προπονητή του.

«Όταν ξεσπάω, δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου, παθαίνω μπλακάουτ. Πάντα έχω στο μυαλό μου ότι δεν μπορώ να ξεσπάσω, δεν μπορώ να πω αυτό που θέλω, γιατί όλες οι κάμερες είναι πάνω μου. Όταν βλέπω αυτά τα βίντεο, δεν μου αρέσει καθόλου σαν εικόνα.

Δεν μου αρέσει που έφτασα σ’ αυτό το σημείο να πω αυτά τα πράγματα ή να ξεσπάσω με αυτό τον τρόπο. Νιώθω τύψεις γιατί είναι κακό και για εμένα και για την οικογένεια μου. Εκείνη τη στιγμή όμως, έχεις το άγχος του αγώνα και το άγχος των πόντων για τη συνολική κατάταξη. Κάνουμε τόσες πολλές ώρες προπόνηση, προσπαθώντας να βελτιωθούμε και μπορεί να βλέπεις ότι η βελτίωση δεν έρχεται μέσα στον αγώνα», εξήγησε ο 28χρονος τενίστας.

«Η σχέση μου με τον πατέρα μου, ως πατέρας και γιος, είναι απολύτως φυσιολογική. Έχουν υπάρξει στιγμές που έχω ζητήσει συγγνώμη στον πατέρα μου και αυτός σε εμένα. Αγαπιόμαστε και μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο. Η επαγγελματική μας σχέση είχε φτάσει σε ένα τοξικό σημείο, δεν μπορούσαμε να τα βρούμε, είχαμε διαφορετικές απόψεις. Ήταν δύσκολο.

Με τον πατέρα μου έχουμε περάσει μοναδικές στιγμές μαζί στο τένις. Το ότι με άφησε να αναπνεύσω και να κάνω τα δικά μου βήματα, με βοήθησε να γίνω άντρας και να χτίσω τη δική μου ζωή σε αυτό που κάνω τόσα χρόνια», κατέληξε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς διανύει μια όμορφη περίοδο και στην προσωπική του ζωή, καθώς βρίσκεται σε σχέση με την Αμερικανίδα Kristen Thoms.

Οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει κοινές εμφανίσεις και ταξίδια, ενώ η ίδια φαίνεται να αποτελεί σημαντικό στήριγμα για τον Έλληνα τενίστα, έχοντας βρεθεί στο πλευρό του και σε αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

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