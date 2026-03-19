Στo «Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Πέμπτη 19 Μαρτίου, συζητήθηκε ξανά η στάση της δημοσιογράφου, Ανθής Βούλγαρη απέναντι στη συνύπαρξη της Δέσποινας Βανδή με τη Δανάη Παππά.

Μετά την προβολή ενός βίντεο όπου η Ανθή αναφέρει ότι φαίνεται πως οι δύο γυναίκες είναι απλώς φίλες και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζονται ως οικογενειακοί φίλοι, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε ότι η Ανθή μάλλον δεν πείθεται τελείως.

«Η Δανάη Παππά είναι χορευταρού και χορεύει είτε ο Μπισμπίκης είναι εκεί, είτε η Βανδή», είπε χαρακτηριστικά.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη τόνισε ότι είναι άσχημο να επανέρχεται το θέμα, ενώ ο Λιάγκας συμπλήρωσε ότι η Ανθή θα μπορούσε να το είχε «μαλακώσει» με έναν πιο ευγενικό τρόπο.

Ο Πάνος Κατσαρίδης πρόσθεσε ότι η δημοσιογράφος φαίνεται να παίζει με την κατάσταση, παρά να την αποφεύγει.

Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό αναζωπυρώθηκε μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη, λίγες ώρες μετά από κρητικό γλέντι με τη Δανάη Παππά και άλλους ηθοποιούς.

Τότε η Ανθή Βούλγαρη είχε σχολιάσει δημόσια, την εγγύτητα και τη συμπεριφορά τους στον χορό, εκφράζοντας έκπληξη και αφήνοντας το σχόλιό της ανοιχτό προς συζήτηση.

Govastiletto.gr – Μελίνα Νικολαΐδη: Το συγκινητικό βίντεο με άγνωστες στιγμές της με την Δέσποινα Βανδή – «Η ηρωίδα μου!»