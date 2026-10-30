Φανερά ενοχλημένη εμφανίστηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απέναντι στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με τη δικαστική της διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου και τη νέα αγωγή της γνωστής μάνατζερ, με την οποία διεκδικεί το ποσό των 150.000 ευρώ.

Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο, με αφορμή την παρουσία της σε εκδήλωση για τα εγκαίνια νέου καταστήματος Victoria’s Secret στο The Mall Athens, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για τις συνεχείς ερωτήσεις γύρω από το εν λόγω ζήτημα.

Αρχικά, όταν ρωτήθηκε για τις ανθρώπινες σχέσεις και όσα έχει βιώσει, η παρουσιάστρια προχώρησε σε μια τοποθέτηση με ιδιαίτερο νόημα, αποκαλύπτοντας πως έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τη φιλία.

«Στη ζωή μου είμαι επιλεκτική, δίνω πολλές ευκαιρίες στους ανθρώπους. Έχω αναθεωρήσει τον όρο της φιλίας στη ζωή μου και όχι μόνο στα επαγγελματικά. Αυτά είναι ανθρώπινα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, όταν οι ερωτήσεις έγιναν πιο συγκεκριμένες για τη δικαστική της αντιπαράθεση με την πρώην συνεργάτιδά της, η στάση της άλλαξε αισθητά.

«Με κανέναν άνθρωπο δεν έχω μιλήσει για αυτό το θέμα. Εγώ το τηρώ αυτό. Όλο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, αν σέβεστε τη δικαιοσύνη, κάντε λίγη υπομονή. Δεν θα ήθελα να είχε αρχίσει όλο αυτό. Σέβομαι τη δικαιοσύνη, τελεία», δήλωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η ένταση, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αντέδρασε ακόμη πιο έντονα, λέγοντας: «Δεν σας επιτρέπω! Είναι πολύ σοβαρή αυτή η διαδικασία», θέλοντας να καταστήσει σαφές πως δεν επιθυμεί να συζητά δημόσια λεπτομέρειες μιας υπόθεσης που βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο ήρθε λίγο αργότερα, όταν οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να αλλάξουν θέμα, ζητώντας της να σχολιάσει την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Η παρουσιάστρια, ωστόσο, εξακολουθούσε να είναι φορτισμένη από όσα είχαν προηγηθεί και δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της. «Μη με συγχέετε με καμία άλλη συνθήκη. Είμαι εδώ κυρία, με την παγέτα μου και πάντα σας μιλάω. Είμαι κι εγώ άνθρωπος, παιδιά», απάντησε και αποχώρησε από τις κάμερες αρνούμενη να απαντήσει σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση.

Το απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή Happy day το πρωί της Παρασκευής 30/10 και η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε το περιστατικό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γιατί το έβλεπα με πολύ προσοχή, είδα μια Ηλιάνα που δεν έχω ξαναδεί, από την αρχή ήταν παρμένη, από το προηγούμενο πέσιμο που έγινε στο αεροδρόμιο που υποτίθεται εκεί έμαθε για το θέμα της αγωγής που έχει καταθέσει από την άλλη πλευρά η Έλενα Χριστοπούλου. Ξεκίνησε με έναν εκνευρισμό, δεν είναι πια η Ηλιάνα που ξέραμε τόσα χρόνια, η γλυκιά και ήρεμη. Να σας θυμίσω ότι όλο αυτό το θέμα έχει βγει από την πλευρά της Ηλιάνας και των δικηγόρων της. Η Ηλιάνα ήταν αυτή που μίλησε για την κακιά μάγισσα και το μήλο στην συνέντευξη που έδωσε στο The 2night show. Η Έλενα Χριστοπούλου δεν έχει μιλήσει ποτέ, ούτε ο δικηγόρος της. Μην αναρωτιέται, ξέρει πολύ καλά πως παίζεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ ξέρω και ποσά από την δικογραφία και δεν έχω πει τίποτα.»

govastiletto.gr -Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο φαντασμαγορικό σόου της Victoria’s Secret στο Μπέβερλι Χιλς