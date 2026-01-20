Καλεσμένη του Τάσου Τρύφωνος στο «Τετ Α Τετ» θα βρεθεί το Σάββατο 24 Ιανουαρίου η Δέσποινα Βανδή, σε μια συνέντευξη που αναμένεται να συζητηθεί.

Αφορμή αποτελεί η μεγάλη ερωτική συναυλία της στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, στις 16 Φεβρουαρίου, με τίτλο «Όσα Αγαπάω».

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλά ανοιχτά για τη μακρόχρονη πορεία της στον χώρο της μουσικής, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα της βήματα, τη μητρότητα που άλλαξε ριζικά τις προτεραιότητές της, αλλά και την κριτική που έχει δεχθεί κατά καιρούς για τις ενδυματολογικές της επιλογές.

«Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία ούτε το τι φοράς. Ντύνομαι όπως θέλω και δεν αισθάνομαι την ανάγκη να απολογηθώ», δηλώνει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η απόκτηση των παιδιών της έφερε την καριέρα της σε δεύτερη μοίρα.

Η Δέσποινα Βανδή αναφέρεται επίσης, στην απόφασή της να αποχωρήσει από τη συναυλία στην Τουρκία, όταν εμφανίστηκε πανό με τον Κεμάλ Ατατούρκ, αποκαλύπτοντας ότι η στάση της αυτή συνοδεύτηκε από απειλητικά μηνύματα.

«Υπήρχε φόβος, ειδικά το πρώτο διάστημα», εξομολογείται, περιγράφοντας το έντονο κλίμα που επικράτησε τότε.

Govastiletto.gr – Το «μήλο κάτω από τη μηλιά»: Δέσποινα Βανδή και Μελίνα Νικολαΐδη σε ένα συγκλονιστικό ντουέτο