«Δεν σε υποχρεώσαμε να την αγοράσεις»: Η Ιωάννα Τούνη σπάει τη σιωπή της για τη γούνα των 250 ευρώ

Χαρακτηριστικά είπε «Λοιπόν, γίνεται σύγκριση της γούνας που έχουμε φτιάξει με την Bubblegun, μια εταιρεία ελληνική. Φτιάχνουμε όλα μας τα ρούχα στην Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν από τις ελάχιστες εταιρείες που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα και όντως το προϊόν μας είναι made in Greece. Παρένθεση. Μιλάμε για μένα τώρα που με ψάχνουν συνέχεια για τόσο ψήγμα. Οπότε αν έχεις λίγο μυαλό φαντάζεσαι ότι δε θα ρισκάραμε με τίποτα να παρουσιάζω κάτι made in Greece ενώ δεν είναι».

«Πάμε να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Λοιπόν, ανεβάσατε παντού μια φωτογραφία από την κινέζικη εταιρεία, το οποίο όντως τυχαίνει να έχει μια εξαιρετικά παρόμοια γούνα με τη δική μας. Και αυτό γενικά συμβαίνει έτσι. Υπάρχει η παγκοσμιοποίηση. Πάρα πολλά προϊόντα τα οποία βγάζουν γενικά οι μεγάλοι οίκοι και οι μικρότερες εταιρείες τα παίρνουν, κάνουν διάφορα twist, τα προσαρμόζουν στα δεδομένα της κάθε χώρας και βγάζουν κάτι πάρα πολύ αντίστοιχο. Οπότε ναι, όπως ακριβώς θα βγάλουμε μια βελουτέ φόρμα και κάπου στον κόσμο θα υπάρχει και μια αντίστοιχη βελουτέ φόρμα, όπως θα βγάλουμε ένα μαύρο κοστούμι και θα υπάρχει ένα αντίστοιχο κοστούμι κάπου αλλού. Είναι λογικό μια τεράστια πλατφόρμα όπως αυτή και λοιπά να έχουν μια αντίστοιχη γούνα με τη δική μας».

«Να ξεκαθαρίσω για αρχή ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά προϊόντα. Πώς μπορείς να το διαπιστώσεις και μόνος σου γιατί δε θα με πιστεύεις; Λοιπόν, μπορείς να μπεις να δεις τις φωτογραφίες αυτές που μόνος σου δημοσιεύεις και θα παρατηρήσεις εκεί πέρα για αρχή… Καλά εντάξει, πέρα από το καρτελάκι εδώ πέρα που λέει Bubblegun made in Greece… Γενικά δε μιλάμε για το ίδιο προϊόν. Αλλά πάμε λιγάκι στην κοστολόγηση γιατί τα λέω όλα πολύ απλά και μπακάλικα, για να καταλαβαινόμαστε. Η ελληνική αγορά πονάει, η ελληνική αγορά πεθαίνει. Είμαστε πραγματικά από τις ελάχιστες εταιρείες που ράβουν στην Ελλάδα και από όλες τις υπόλοιπες εταιρείες είμαστε πραγματικά και η πιο οικονομική».

«Θέλεις και μπορείς να την πάρεις; Καλώς. Δε θέλεις και δεν μπορείς να την πάρεις; Μην την παίρνεις παιδάκι μου. Το ότι έγινε τέτοιος πανικός για μια γούνα που δε σε υποχρεώσαμε να αγοράσεις. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ελεύθερη είναι η αγορά. Ο καθένας κοστολογεί τα προϊόντα του όπως θέλει, αλλά δεν μπορείς να μου συγκρίνεις ένα προϊόν από τα βάθη της Κίνας με ένα προϊόν με φορολογία, κοστολόγηση, εργατικά χέρια και υλικά στην Ελλάδα».

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